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10.01.2022  13:29   Евгений Клочко

На Харьковщине от угарного газа погибла семья

Трагедия произошла 10 января в городе Балаклея Изюмского района Харьковской области.

3 человека погибли от угарного газа в Балаклее на Харьковщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в полдень 10 января правоохранители получили сообщение, что в Балаклее в частном доме обнаружены три трупа: мужчины 1958 года рождения, женщины 1960 года рождения и матери мужчины 1933 года рождения.
 
3 человека погибли от угарного газа в Балаклее на Харьковщине
 
По информации правоохранителей, предварительной причиной гибели людей могло быть отравление угарным газом. В настоящее время следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.
 
Напомним, 28 декабря 2021 года в Лозовой во время пожара в частном домовладении пострадал 39-летний мужчина, он отравился угарным газом.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  угарный газ, смерть, харьков
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