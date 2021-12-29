29.12.2021 12:35 Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина отравился угарным газом

В городе Лозовая произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 28 декабря около 12:56 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площади 3 квадратных метров, горели домашние вещи, мебель и техника. Во время пожара пострадал 39-летний мужчина, он отравился угарным газом.

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На ликвидацию происшествия понадобилось менее часа. Причина пожара и убытки устанавливаются, пострадавший находится в медицинском учреждении.

Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.