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29.12.2021  12:35   Виталий Хиневич

На Харьковщине мужчина отравился угарным газом

В городе Лозовая произошло возгорание частного домовладения.

Пожар на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС  в Харьковской области.
 
Отмечается, что 28 декабря около 12:56 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома.
 
К моменту прибытия спасателей на место происшествия огонь распространился на площади 3 квадратных метров, горели домашние вещи, мебель и техника. Во время пожара пострадал 39-летний мужчина, он отравился угарным газом. 
 
 
На ликвидацию происшествия понадобилось менее часа. Причина пожара и убытки устанавливаются, пострадавший находится в медицинском учреждении. 
 
Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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