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29.12.2021  12:15   Рита Парфенова

Часть центра Харькова, Павлова Поля и Одесской осталась без отопления и горячей воды 29 декабря: адреса

Воспользовавшись временным потеплением, тепловики устраняют дефекта на трубопроводах в городе Харькове.

Отключение отопления в Харькове 29 декабря 2021 года

Крупные работы бригады КП «Харьковские тепловые сети» 29 декабря проводят на трубопроводе в трех районах Харькова, передает РЕДПОСТ.

В Киевском районе для устранения дефекта на трубопроводе диаметром 273 мм по ул. Каразина, 4 до 15:00 29 декабря будет прекращена поставка тепла и горячей воды в 43 жилых дома, ограниченных:

  • ул. Ярослава Мудрого,
  • ул. Сумской,
  • ул. Мироносицкой,
  • ул. Веснина,
  • ул. Маяковского,
  • ул. Каразина.

В Слободском районе для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали пр. Г. Сталинграда, 140 до 21:00 29 декабря отключат отопление и горячую воду по адресам:

  • пр. Льва Ландау, 2, 4, 6, 8; 8А;
  • пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 144, 142Б, 4, 14/14, 144В;
  • ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 12, 12, 125, 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 125/3

А для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали по пр. Л. Ландау, 2  до 21:00 29 декабря отключат горячую воду по адресам:

  • ул. Ньютона, 102, 100, 100А, 98

В Шевченковском районе для устранения дефекта трубопровода Ф600 мм в переулке О. Яроша, 12А до 17:00 29 декабря прекращено отопление в домах:

  • ул. Клочковская, 202, 216А, 216Б, 218, 218А, 220, 222, 222А, 228;
  • ул. Новгородская, 1, 3, 3А;
  • ул. Тобольская, 37, 39, 41, 41А;
  • пров. Отакара Яроша, 10, 11, 12, 13, 3А, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 12А, 22, 22 С1, 22 С2;
  • ул. Отакара Яроша, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 12А;
  • ул. Клинская, 23.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Тэги:  отопление, отключение отопления, харьков
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