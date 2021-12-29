Часть центра Харькова, Павлова Поля и Одесской осталась без отопления и горячей воды 29 декабря: адреса

Воспользовавшись временным потеплением, тепловики устраняют дефекта на трубопроводах в городе Харькове.
Крупные работы бригады КП «Харьковские тепловые сети» 29 декабря проводят на трубопроводе в трех районах Харькова, передает РЕДПОСТ.
В Киевском районе для устранения дефекта на трубопроводе диаметром 273 мм по ул. Каразина, 4 до 15:00 29 декабря будет прекращена поставка тепла и горячей воды в 43 жилых дома, ограниченных:
В Слободском районе для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали пр. Г. Сталинграда, 140 до 21:00 29 декабря отключат отопление и горячую воду по адресам:
А для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали по пр. Л. Ландау, 2 до 21:00 29 декабря отключат горячую воду по адресам:
В Шевченковском районе для устранения дефекта трубопровода Ф600 мм в переулке О. Яроша, 12А до 17:00 29 декабря прекращено отопление в домах:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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