29.12.2021 12:15 Рита Парфенова

Часть центра Харькова, Павлова Поля и Одесской осталась без отопления и горячей воды 29 декабря: адреса

Воспользовавшись временным потеплением, тепловики устраняют дефекта на трубопроводах в городе Харькове.

Крупные работы бригады КП «Харьковские тепловые сети» 29 декабря проводят на трубопроводе в трех районах Харькова, передает РЕДПОСТ.



В Киевском районе для устранения дефекта на трубопроводе диаметром 273 мм по ул. Каразина, 4 до 15:00 29 декабря будет прекращена поставка тепла и горячей воды в 43 жилых дома, ограниченных:

ул. Ярослава Мудрого,

ул. Сумской,

ул. Мироносицкой,

ул. Веснина,

ул. Маяковского,

ул. Каразина.

В Слободском районе для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали пр. Г. Сталинграда, 140 до 21:00 29 декабря отключат отопление и горячую воду по адресам:

пр. Льва Ландау, 2, 4, 6, 8; 8А;

пр. Героев Сталинграда, 136, 136А, 136Б, 144, 142Б, 4, 14/14, 144В;

ул. Ньютона, 107, 109, 111, 111А, 12, 12, 125, 125А, 125Б, 125В, 127, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 125/3

А для работ по снятию заглушек на участке тепломагистрали по пр. Л. Ландау, 2 до 21:00 29 декабря отключат горячую воду по адресам:

ул. Ньютона, 102, 100, 100А, 98

В Шевченковском районе для устранения дефекта трубопровода Ф600 мм в переулке О. Яроша, 12А до 17:00 29 декабря прекращено отопление в домах:

ул. Клочковская, 202, 216А, 216Б, 218, 218А, 220, 222, 222А, 228;

ул. Новгородская, 1, 3, 3А;

ул. Тобольская, 37, 39, 41, 41А;

пров. Отакара Яроша, 10, 11, 12, 13, 3А, 4, 5, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 12А, 22, 22 С1, 22 С2;

ул. Отакара Яроша, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 12А;

ул. Клинская, 23.

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».