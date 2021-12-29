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29.12.2021  11:53   Валерия Кононова

Новогодние фильмы: топ-5 кинолент для праздничного настроения

Новогоднее настроение – это не просто дата. Это украшения, музыка, атмосфера и, конечно же, кино, которое мы пересматриваем каждый год. Корреспондент РЕДПОСТ выделил топ-5 новогодних фильмов, которые стоит посмотреть для создания праздничного настроения.

Новогодние фильмы: топ-5 кинолент
 
Конечно же, рейтинг возглавляет фильм "Один дома". Его чаще всего пересматривают в период рождественских и новогодних праздников. И если вы фанат истино американского юмора, то эти фильмы подарят вам море наслаждения, да и ностальгию, в конце концов. 
 
Новогодние фильмы: топ-5 кинолент
 
Второе место – "Гринч – похититель Рождества". Казалось бы, мультик для детей, точнее, анимированный фильм. Однако он занимает свое место в сердцах зрителей, как символ преодоления самого себя в этот волшебный период, когда на Земле должно царить взаимопонимание и любовь. Его можно смотреть всей семьёй и никто не уйдёт равнодушным. 
 
Новогодние фильмы: топ-5 кинолент
 
На третье место попал фильм "Ночь перед Рождеством", ведь он рассказывает знакомую всем ещё со школьной программы историю и давно полюбился всем членам семьи. 
 
Новогодние фильмы: топ-5 кинолент
 
На четвертом месте фильм для вас, если вы любитель романтических комедий. Вам точно стоит посмотреть "Замёрзшая из Майями". Новогодние праздники, куча снега и история любви с преградами в виде собственного характера, которые, конечно же, преодолеются чудесным образом. 
 
Новогодние фильмы: топ-5 кинолент
 
На пятом месте – "Рождественская история". Вы можете посмотреть как фильм, так и мультфильм. Дух Рождества и перевоплощения он раскрывает на все 100%. Каждый поймёт его по-своему, а потому он будет интересен и взрослым и детям.
 
Тэги:  фильмы, новый год, харьков
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