30.12.2021 08:38 Валерия Кононова

Джоан Роулинг не пригласили на спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя»: причины

Фанатов Гарри Поттера крайне порадовала новость о выпуске спецпроекта «20 лет спустя», где встретятся все главные герои фильмов. Но равносильно их и удивила новость о том, что Роулинг, вероятнее всего, не будет. В причинах разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

По информации The Hollywood Reporter Джоан Роулинг не появится в проекте из-за ее высказываний касательно трансгендеров. Дело в том, что вокруг писательницы относительно недавно разразился скандал в сфере определения трансгендерности. Где известная Роулинг выразила свое мнение против определения гендера независимо от пола.

В английском языке эти два понятия различаются словом «gender» для осознания человеком его, грубо выражаясь, психологического пола, и словом «sex» для физической половой принадлежности. Писательница выступила за то, чтобы людей определяли исключительно по их физической половой принадлежности. Это и спровоцировало скандал, ставший причиной отсутствия Джоан в проекте.

Напомним, ранее мы сообщали, когда выйдет фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».