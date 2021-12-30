Джоан Роулинг не пригласили на спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя»: причины

Фанатов Гарри Поттера крайне порадовала новость о выпуске спецпроекта «20 лет спустя», где встретятся все главные герои фильмов. Но равносильно их и удивила новость о том, что Роулинг, вероятнее всего, не будет. В причинах разбирался корреспондент РЕДПОСТ.
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