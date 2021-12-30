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30.12.2021  08:38   Валерия Кононова

Джоан Роулинг не пригласили на спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя»: причины

Фанатов Гарри Поттера крайне порадовала новость о выпуске спецпроекта «20 лет спустя», где встретятся все главные герои фильмов. Но равносильно их и удивила новость о том, что Роулинг, вероятнее всего, не будет. В причинах разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Джоан Роулинг не пригласили на спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя»
 
По информации  The Hollywood Reporter Джоан Роулинг не появится в проекте из-за ее высказываний касательно трансгендеров. Дело в том, что вокруг писательницы относительно недавно разразился скандал в сфере определения трансгендерности. Где известная Роулинг выразила свое мнение против определения гендера независимо от пола.
 
В английском языке эти два понятия различаются словом «gender» для осознания человеком его, грубо выражаясь, психологического пола, и словом  «sex» для физической половой принадлежности. Писательница выступила за то, чтобы людей определяли исключительно по их физической половой принадлежности. Это и спровоцировало скандал, ставший причиной отсутствия Джоан в проекте.
 
Напомним, ранее мы сообщали, когда выйдет фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».
Тэги:  новый год, фильмы, харьков
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