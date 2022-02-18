    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм "Очень странные дела": дата выхода 4 сезона, название эпизодов
18.02.2022  13:50   Валерия Кононова

"Очень странные дела": дата выхода 4 сезона, название эпизодов

Создатели назвали дату выхода нового сезона и рассказали, каким он будет, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Очень странные дела: дата выхода 4 сезона, название эпизодов
 
Как сообщают режиссеры сериал, а точнее - его новый сезон, оказался слишком длинным, а потому выходить он будет двумя главами, двумя частями. Также этот сезон Очень странных дел от самих создателе получил имя «начало конца». Все потому, что он начинает новый виток истории, а 5 сезон станет финальным для полюбившегося зрителям сценария.
 
Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что финал сериала был спланирован на самом старте. Хотя казалось, что в 5 сезонов они не вложатся, ведь сериал принимал более масштабные обороты, соавторы уверяют, что зрители смогут ощутить планируемое приближение к финалу. «Очень странные дела 4 были самым сложным сезоном, но и самым стоящим», - также настаивают сценаристы.
 
Netflix в свою очередь пока не делится подробностями о сериале или его окончании. Все, что известно ожидающим продолжения зрителям сейчас – название эпизодов и дата выхода. Также известная стриминговая площадка в своем Instagram выложила несколько постеров о новом сезоне.
 
Дата выхода «Очень странные дела» 4 также разбита на 2 части. 1 глава выйдет 27 мая, а вторая – 1 июля. 
 
На данный момент известны названия первых четырех эпизодов сериала:
 
  • 001. Russia. Getting the band back together. Bring a jacket;
  • 002. The Lab. Every story starts somewhere;
  • 003. Creel House. Tick-tock;
  • 004. California. Hold onto your butts, brochachos.
 
Напомним, 31 декабря 2021 года на платформе Netflix состоялась премьера американской версии культового новогоднего фильма "Ирония судьбы", однако в американской версии кинолента называется "О судьбе".
 
Тэги:  фильмы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Культура и Туризм Фильмы о любви: что посмотреть 14 февраля 30.12 Культура и Туризм Джоан Роулинг не пригласили на спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя»: причины 29.12 Культура и Туризм Гарри Поттер 20 лет спустя: НВО назвало дату возвращения героев в Хогвартс
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 