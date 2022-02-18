18.02.2022 14:18 Екатерина Стрельцова

Европейский Харьков: иностранные партнёры поддерживают городские проекты

Строительство третьей линии метрополитена и ряд других инфраструктурных проектов в Харькове будет продолжаться - результат переговоров городского головы Игоря Терехова с европейскими партнерами.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с главой представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эриком Де Загон и обсудил ряд проектов, которые реализуются в городе. Беседа проходила в онлайн-формате и первым вопросом стала нынешняя ситуация в Первой Столице. Игорь Терехов отметил, что не смотря на то, что в информационном пространстве сейчас напряженная атмосфера, Харьков продолжает жить обычной жизнью.

"У нас обстановка стабильная, спокойная, никакой паники совершенно нет. Транспорт работает, школы и детские сады тоже, все производства работают. Люди абсолютно спокойны, ходят в кино, в театры, зоопарк и живут полноценной жизнью, никто совершенно не думает о войне. Супермаркеты работают, заправки работают, очередей нет.

Мне говорят, что в Киеве был период, когда очень много людей выехало - у нас никто не выехал, пробки как были так и остаются, трафик сумасшедший. Внутренняя ситуация очень спокойная. У нас не было ни одной попытки раскачивания ситуации, потому что мы предупредили, что очень жёстко будем реагировать на любые выпады сепаратизма. Также нет никакого ажиотажа с долларом и евро. Всё абсолютно стабильно, так же как и было", - сообщил Игорь Терехов.

Также мэр города добавил, что исходя из тех реалий, в которых на данный момент живет Харьков, город намерен и дальше продолжать реализацию проектов, которые уже внедряются совместно с Европейским инвестиционным банком. Речь идет о строительстве третьей линии метрополитена. Сейчас, сообщает Игорь Терехов, проходят необходимые тендерные процедуры.

Ещё один проект - обновление подвижного состава метрополитена и троллейбусов. Также в стадии подготовки к реализации проект о безопасности дорожного движения: усовершенствование диспетчерского центра, установка новых камер, светофоров и знаков. Планируют и обновление трамваем в городе. Все эти проекты, подчеркивает Игорь Терехов, должны быть осуществлены в партнерстве с ЕИБом.

Представитель международного финучреждения в свою очередь также отметил важность сотрудничества с Харьковом и выразил интерес продолжать сотрудничество и реализацию проектов в городе.

"Я хочу сказать, определенный месседж харьковчанам, жителям города Харькова - мы остаемся, сотрудничество с городом продолжается. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы финансирование и кредитные выборки под наши проекты были стабильны и нормальны. Как мы и договаривались. Ещё раз подчеркну, для нас сотрудничество с Харьковом достаточно важно, и мы будем продолжать работать в стабильном режиме.", - сказал Жан-Эрик Де Загон, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине.