«Ирония судьбы» от Netflix: стала известна дата выхода фильма

Марюс Вайсберг снял американскую версию культового новогоднего фильма. Стало известно, когда зрители смогут посмотреть его на Netflix.
Название фильма, кстати, тоже поменялось. Америка назвала фильм «О судьбе», да и актерский состав заставил удивиться. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн, а Ипполит теперь китайской национальности, его сыграет Льюис Тан, передает РЕДПОСТ.
Отойдя от шока в выборе актерского состава, аудитория, привыкшая к «иронии судьбы» с детства, терпеливо ждала дату выхода фильма. И, как оказалось, Америка покажет его совсем скоро. Они буквально сохраняют традицию смотреть фильм в новогоднюю ночь. А потому и премьера состоится 31 декабря. С этой даты фильм начнут транслировать на платформе Netflix.
Как долго фильм будет на просторах платформы – неизвестно, но это явно событие, которое не стоит пропускать.
Кстати в сети уже появилось несколько фото со съемок, благодаря твиттеру Эммы Робертс.
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