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29.12.2021  14:00   Валерия Кононова

«Ирония судьбы» от Netflix: стала известна дата выхода фильма

Марюс Вайсберг снял американскую версию культового новогоднего фильма. Стало известно, когда зрители смогут посмотреть его на Netflix.

О судьбе от Netflix
 
Название фильма, кстати, тоже поменялось. Америка назвала фильм «О судьбе», да и актерский  состав заставил удивиться. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн, а Ипполит теперь китайской национальности, его сыграет Льюис Тан, передает РЕДПОСТ.

Отойдя от шока в выборе актерского состава, аудитория, привыкшая к «иронии судьбы» с детства, терпеливо ждала дату выхода фильма. И, как оказалось, Америка покажет его совсем скоро. Они буквально сохраняют традицию смотреть фильм в новогоднюю ночь. А потому и премьера состоится 31 декабря. С этой даты фильм начнут транслировать на платформе Netflix.

О судьбе от Netflix

О судьбе от Netflix

Как долго фильм будет на просторах платформы – неизвестно, но это явно событие, которое не стоит пропускать.

Кстати в сети уже появилось несколько фото со съемок, благодаря твиттеру Эммы Робертс.

О судьбе от Netflix

Ране РЕДПОСТ назвал топ-5 новогодних фильмов, которые стоит посмотреть для создания праздничного настроения.

Источник:   twitter.com
 Тэги:  ирония судьбы, netflix, кино, харьков
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