29.12.2021 14:12 Евгений Клочко

Спешите получить: первый этап получения "ковидной тысячи" подходит к концу

Менее суток осталось до завершения регистрации на первый этап "ковидной тысячи". Для того, чтобы получить 1000 гривен за полный курс вакцинации на свой счет, необходимо до конца суток 29 декабря подать заявку в приложении "Дія" через "єПідтримку". Если успеете это сделать, то деньги вы получите до 31 декабря.

Как же зарегистрироваться в приложении "Дія", чтобы получить "ковидную тясячу"? Корреспондент РЕДПОСТ пошагово расскажет о процессе.

Начнем с того, что вам нужно убедиться в актуальности версия вашего приложения "Дія". При необходимости вам необходимо ее обновить.

Далее генерируем сертификат о прохождении полной вакцинации. Для этого заходим в "Услуги" раздел "Covid-сертификат", даем согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения и после у вас появляется документ.

Пошаговая инструкция по получению денег:

Открываем в приложении раздел "Услуги" и там выбираем "єПідтримку";

Далее выбираем банк, в котором и генерируем виртуальную карту;

Добавляем новую карту в платежную систему телефона (или кошелек) или приходим в выбранный банк и там бесплатно заказываем пластиковую карту.

Отметим, что данные карты бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, как получить "ковидную тысячу" , если если нет гаджета или на нем отсутствует NFC (технологии беспроводной передачи данных между устройствами).