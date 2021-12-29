Спешите получить: первый этап получения "ковидной тысячи" подходит к концу

Менее суток осталось до завершения регистрации на первый этап "ковидной тысячи". Для того, чтобы получить 1000 гривен за полный курс вакцинации на свой счет, необходимо до конца суток 29 декабря подать заявку в приложении "Дія" через "єПідтримку". Если успеете это сделать, то деньги вы получите до 31 декабря.
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Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Сильный снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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