28.12.2021 10:00 Евгений Клочко

"єПідтримка": украинцы стали массово скупать билеты на поезда

Украинцы по государственной программе "єПідтримка" приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Укрзалізницю". В пресс-службе перевозчика сообщили, что с момента начала выплат денежных средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе "єПідтримка" пассажиры провели более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО "Укрзалізниця", на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах.

В целом же за время действия программы "єПідтримка" по состоянию на 27 декабря пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составил 420 гривен.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой "єПідтримка" равен сумме денежных средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 гривен и оплатить его в чат-боте "Укрзалізниці", на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе.

Также отмечается, что приобретая железнодорожные билеты, пассажиры получают еще и доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 гривну.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала "єПідтримка". Украинцы, которые дважды вакцинировались по 29 декабря включительно могут подать заявку на получение тысячи гривен.

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