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28.12.2021  10:09   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 107 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 487 человек. Выздоровело 229 541 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 654 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 110 человек (в том числе 107 жителей города Харькова). 54 человека заболели в Чугуевском районе, 8 – в Богодуховском, 7 – в Изюмском, 1 – в Купянском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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