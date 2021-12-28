28.12.2021 10:09 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 107 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 487 человек. Выздоровело 229 541 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 654 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 110 человек (в том числе 107 жителей города Харькова). 54 человека заболели в Чугуевском районе, 8 – в Богодуховском, 7 – в Изюмском, 1 – в Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 декабря.