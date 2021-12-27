27.12.2021 10:45 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 64 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 307 человек. Выздоровело 229 260 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 280 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 57 человек (в том числе 52 жителей города Харькова), 7 человек заболели в Чугуевском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 декабря.