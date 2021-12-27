Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 64 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 307 человек. Выздоровело 229 260 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 280 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 57 человек (в том числе 52 жителей города Харькова), 7 человек заболели в Чугуевском районе.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 декабря.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности.
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