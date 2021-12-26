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26.12.2021  11:01   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 243 человека. Выздоровело 229 115  человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 270 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 46 человек (в том числе 43 жителя города Харькова). 29 человек заболели в Чугуевском, 18 – в Изюмском, 1 – в Богодуховском, 1 – в Лозовском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 декабря.


 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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