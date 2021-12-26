Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 243 человека. Выздоровело 229 115 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 270 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 46 человек (в том числе 43 жителя города Харькова). 29 человек заболели в Чугуевском, 18 – в Изюмском, 1 – в Богодуховском, 1 – в Лозовском районе.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 декабря.
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Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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