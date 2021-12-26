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26.12.2021  09:54   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 26 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


РЕДПОСТ

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

пр. Московский, 17 до 17:00 26 декабря,
ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №1) до 17:00 26 декабря,
ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 26 декабря.

Московский район:

ул. Познанская, 5 (п. №2, стояк) до 17:00 26 декабря,
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. Сомовская, 12-б (п. №2, стояк) до 20:00 26 декабря.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №10) до 17:00 26 декабря,
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. Полтавский Шлях, 3 до 20:00 26 декабря.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк) до 20:00 26 декабря.

Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. 23 Августа, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 декабря,
пр. Людвига Свободы, 48-а (п.№4-6) до 20:00 26 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 24 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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