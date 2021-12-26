В пяти районах Харькова отключат холодную воду 26 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
пр. Московский, 17 до 17:00 26 декабря,
ул. Академика Проскуры, 5-д (п. №1) до 17:00 26 декабря,
ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 26 декабря.
Московский район:
ул. Познанская, 5 (п. №2, стояк) до 17:00 26 декабря,
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4, стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. Сомовская, 12-б (п. №2, стояк) до 20:00 26 декабря.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №10) до 17:00 26 декабря,
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. Полтавский Шлях, 3 до 20:00 26 декабря.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №3, стояк) до 20:00 26 декабря.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 26 декабря,
ул. 23 Августа, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 декабря,
пр. Людвига Свободы, 48-а (п.№4-6) до 20:00 26 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 24 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
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Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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