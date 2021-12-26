26.12.2021 08:00

26 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.

Здесь нет большого противоречия, ибо подразумеваются здесь именно те коробки, в которые традиционно, перед тем как подарить, эти подарки и кладут.

Существует несколько версий, как произошло название праздника. Первая: в Великобритании традиционно на второй день Рождества семья упаковывала остатки праздничного обеда и немудреные подарки в коробки и несла их в подарок больным и неимущим. Обычно упаковку подарков и гостинцев в коробки возлагали на детей, которые затем помогали раздавать их бедным.



Вторая: на Рождество 25 декабря члены семьи открываот праздничные подарки, а коробки из-под них убирают как раз 26 декабря.



Также существует версия, что название празднику дали коробки, с которыми получатели подарков спешат в магазин, дабы обменять подарок, если он пришелся им не по вкусу (торговые точки, как правило, предусматривают такую возможность).

Приметы дня

По народному календарю сегодня Евстратиев день, когда, по наблюдениям наших предков, день становится немного длиннее.



В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Также в этот день...

В 1783 году Луи Себастьян Ленорман продемонстрировал первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты. Сначала Ленорман прыгнул с крыши одноэтажного дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.



1791 – родился Чарльз Бэббидж, английский математик, изобретатель первой вычислительной машины, тахометра, сейсмографа.



1825 – на Сенатской площади Петербурга произошло восстание офицеров-вольнодумцев – восстание декабристов. Мятеж был жестоко подавлен царем, участники выступления схвачены и преданы суду. Многие были казнены, многие отправились в ссылку в Сибирь.



1898 – французские химики Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.



1926 – родилась Екатерина Савинова, киноактриса. Самая известная ее роль – Фрося Бурлакова в кинокомедии «Приходите завтра».



1933 – запатентовано FM-радио.



1946 – в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.



1963 – родился Ларс Ульрих, американский рок-музыкант, один из основателей группы Metallica.



1964 – родилась Евгения Добровольская, актриса театра и кино («Террористка», «Моонзунд», «Артистка», «Белая гвардия»).



1971 – родился Джаред Лето, американский актер («Реквием по мечте», «Господин Никто», «Прерванная жизнь», «Оружейный барон»), вокалист группы «30 Seconds to Mars».



1982 – в традиционной номинации журнала Time человеком года назван... компьютер! Таким образом в общественном сознании было зафиксировано: мир вступил в эру всеобщей компьютеризации.



1986 – родился Кит Харингтон, английский актер (Джон Сноу из сериала «Игра престолов»).



1991 – произошло знаменательное событие эпохи «развитого социализма» – окончательно прекратил свое существование «Союз нерушимый республик свободных». На последнем заседании Совета Республик Верховного Совета СССР приняла декларация, что с созданием СНГ Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование. Прекращена и деятельность самого Верховного Совета.

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.