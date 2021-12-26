В харьковском Fantasy-парке зажгли елку (фото)

На Рождество, 25 декабря, в Харьковском Fantasy-парке зажгли новогоднюю елку.
Как сообщает РЕДПОСТ, с 25 декабря на новогодней елке в Fantasy-парке засияли новогодние огни, инсталляции, начали работу сказочные фотозоны, организованы развлечения для детей и взрослых
В шесть часов вечера Дед Мороз со Снегурочкой взмахнул посохом, и елка зажглась. В праздничную программу вошли театрализованные представления, выступления артистов на сцене, развлечения и конкурсы для зрителей.
С 25 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре работает сказочная резиденция Деда Мороза, которая будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Там будет много активностей - задания от Деда Мороза, квесты. Вход в резиденцию - через Fantasy-парк.
Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.
Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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