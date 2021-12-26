    
Главная Фото Общество В харьковском Fantasy-парке зажгли елку (фото)
26.12.2021  12:23   Василий Голосный

В харьковском Fantasy-парке зажгли елку (фото)

На Рождество, 25 декабря, в Харьковском Fantasy-парке зажгли новогоднюю елку.


Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, с 25 декабря на новогодней елке в Fantasy-парке засияли новогодние огни, инсталляции, начали работу сказочные фотозоны, организованы развлечения для детей и взрослых

В шесть часов вечера Дед Мороз со Снегурочкой взмахнул посохом, и елка зажглась. В праздничную программу вошли театрализованные представления, выступления артистов на сцене, развлечения и конкурсы для зрителей.

С 25 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре работает сказочная резиденция Деда Мороза, которая будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Там будет много активностей - задания от Деда Мороза, квесты. Вход в резиденцию - через Fantasy-парк.

Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.

Фотогалерея

Тэги:  елка, новый год, fantasy, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Экономика и промышленность Цены на новогодние игрушки в Харькове   21.12 Общество Цены на новогодней ярмарке в Харькове   20.12 Криминал и происшествия Три новогодних елки упали на площадях Украины (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 