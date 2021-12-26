26.12.2021 12:23 Василий Голосный

В харьковском Fantasy-парке зажгли елку (фото)

На Рождество, 25 декабря, в Харьковском Fantasy-парке зажгли новогоднюю елку.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, с 25 декабря на новогодней елке в Fantasy-парке засияли новогодние огни, инсталляции, начали работу сказочные фотозоны, организованы развлечения для детей и взрослых

В шесть часов вечера Дед Мороз со Снегурочкой взмахнул посохом, и елка зажглась. В праздничную программу вошли театрализованные представления, выступления артистов на сцене, развлечения и конкурсы для зрителей.

С 25 декабря в Харьковском муниципальном культурном центре работает сказочная резиденция Деда Мороза, которая будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 18:00 до 7 января. Там будет много активностей - задания от Деда Мороза, квесты. Вход в резиденцию - через Fantasy-парк.

Как ранее писал РЕДПОСТ, праздничные мероприятия в парке Горького будут проходить с 25 декабря и до 9 января.

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