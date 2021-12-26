Под Харьковом подросток играла котом в футбол

«Забавы» подрастающего поколения выложили в социальные сети.
Как пишет РЕДПОСТ, в местных пабликах появилось видео, на котором старшеклассница играет котом в футбол. На записи видно, как живодерка держит кота за шкирку, подбрасывает и бьет ногой словно по мячу. Животное вразается в забор, и «игра» подолжается. Делала она это ради веселья, а ее подруга снимала это на видео.
Под видео указывается, что запись сделана в Печенегах, и на ней изображена ученица 9-го класса, которая ранее состояла на учете в полиции.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что следователи Харьковщины начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
Полицейские выяснили, что правонарушительницей является 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района. В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила кота и по неизвестным причинам начала издеваться над ним, ударив его ногой. Подруга все это снимала на мобильный телефон. Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. По ее словам, кот убежал.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в Харькове расправились с пятью щенками. Их выбросили с балкона на улице Полтавский шлях.
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Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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