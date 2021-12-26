26.12.2021 14:45 Рита Парфенова

На пожаре в Харькове женщина получила ожоги (фото)

Причиной возгорания стал холодильник.

Подар начался около пяти часов утра 26 декабря в двухэтажном жилом доме по ул. Грековской, 9, Основянского района Харькова. Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, причиной возгорания на кухне квартиры на первом этаже стало короткое замыкание электропроводки холодильника.





Два отделения спасателей, оперативно прибывшие на вызов, оперативно локализовали огонь и в течение часа потушили пожар. Горели холодильник, домашние вещи и деревянные конструкции пола на площади около 2 кв.

Во время пожара пострадала владелица квартиры, 1949 года рождения. Она получила незначительные ожоги нижних конечностей и ягодиц, бригадой скорой помощи была госпитализирована в 17-ю городскую больницу.

Напомним, утром 25 декабря в селе Вторая Староверовка Красноградского района мужчина вынес из горящего дома 8-летнего ребенка.