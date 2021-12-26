26.12.2021 15:56 Анжелика Демидова

Как поднять новогоднее настроение: cоветы психолога

Новый год уже совсем близко. Но что если настроение совсем не новогоднее? Корреспондент портала РЕДПОСТ выясняла каким же образом поднять настрой и встретить Новый год в хорошем расположение духа.

Позаботиться о хорошем новогоднем настроение следует уже сейчас, уверяет психолог Лариса Гресь, это гарантия того, что праздники вы проведёте без депрессии.

Раздайте долги и завершите не законченные дела

"Первым делом нужно рассчитаться с долгами, иначе это будет вас тяготить, появится чувство тревоги, а в 2022 год нужно входить с лёгкой душой. Погасите хотя бы мелкие кредиты, оплатите коммуналку. Подтяните" хвосты" на работе, выполните ранее данные всем обещания и избавьтесь от "мусора" в голове", - советует психолог.

Купите себе обновки и подарки близким

"Сам поход по магазинам уже поднимет настроение. А ощущение того, что ваши подарки принесут кому-то радость, повысит вашу самооценку. И это не обязательно должны быть дорогие подарки, главное тут эффект сюрприза. Непременно купите что-то себе, не семье, не для дома, а лично себе. В психологии это называется "поглаживание", поэтому побалуйте себя и положительные эмоции обеспечены", – уверяет специалист.

Составьте план задач на следующий год

"Подумайте, что бы вы хотели осуществить в 2022 году. Наверняка вы будете думать о хорошем, а светлые, добрые мысли однозначно по способствуют поднятию настроения. Свои мечты и задачи обязательно напишите на бумаге и потом носите с собой, таким образом психика будет настроена на реализацию задуманного", - отмечает Лариса Гресь

Займитесь любимым делом

"Именно занятие любимым делом, тем что вам действительно интересно, может заставить вас радоваться. Это может быть всё что угодно чтение, рисование, пение, танцы, вышивание или вязание, без разницы, лишь бы это доставляло вам удовольствие", - говорит психолог.

Создайте праздничную атмосферу в доме

Купите и нарядите ёлку, украсьте дом иллюминацией, наполните его приятными ароматами, зажгите свечи, включите хорошую музыку, посмотрите новогодние фильмы, составьте меню новогоднего стола.



За всеми этими занятиями вы и сами не заметите, как настроение поднимется. И новогодние праздники непременно окажутся волшебными.

Напомним, на протяжении последних десяти лет уменьшается количество поклонников празднования Нового года. По данным свежего соцопроса самым любимым зимним праздником украинцев является Рождество. Ему отдают свое предпочтение 49% жителей страны, ждут Нового года 37% украинцев. День Святого Николая выбрали 6% опрошенных.