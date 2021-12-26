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26.12.2021  16:57   Рита Парфенова

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину

Авария произошла около шести часов вечера 25 декабря.

ДТП Харьков: на Московском проспекте сбили пешехода

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, на перекрестке проспекта Московского и улицы Святодуховской случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

Водитель Daewoo совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом доставили в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ДТП Харьков: на Московском проспекте сбили пешехода

Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором водитель сбил и бросил умирать мужчину на трассе под Харьковом.
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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