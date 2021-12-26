В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину

Авария произошла около шести часов вечера 25 декабря.
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, на перекрестке проспекта Московского и улицы Святодуховской случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.
Водитель Daewoo совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом доставили в больницу.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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