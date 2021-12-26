26.12.2021 17:19

Flashes.me - все фотостудии на одном сайте

Для некоторых выбор типа фотосессии не представляет сложности. Вы либо любите студийную съемку, либо природу. Но здесь появляется проблема поиска подходящей фотостудии или красивой местности для фотосъемки. С этим сталкивались все люди, вовлеченные в сферу фотографии.

Представьте, что Вы готовите предстоящую фотосессию. Вы уже пообщались с клиентом и определили предварительный бюджет, расписание, съемочную группу. Осталась одна немаловажная деталь: найти идеальную фотостудию в аренду.

Это может показаться простым, но выбор подходящего помещения никогда не бывает таким простым, как набрать в гугле: "фотостудия рядом со мной".

Реальность такова, что фотостудии бывают самых разных форм, размеров и, конечно же, цен. К сожалению, часто при поиске сложно найти отзывы, рейтинги, студию в определенном районе. Для того, чтобы решить эти проблемы был создан сайт flashes.me.

Почему Flashes?

Благодаря этому сервису вы сэкономите много времени при подготовке к фотосессии. Кроме того, сможете решить еще множество проблем. Плюсы нашего сайта:

Легко подобрать студию под любую фотосессию;

Есть отзывы и рейтинги каждой студии;

Можно найти студию по местоположению;

Удобные фильтры для поиска;

Актуальная информация.

Один из самых востребованных фильтров – это подбор студии по стоимости аренды. Когда речь заходит о ценах на аренду фотостудий, не существует единой цены. Реальность такова, что простого среднего значения не существует, и все зависит от потребностей вашей съемки. Однако это не означает, что вы не должны внимательно изучать стоимость при выборе. На сайте Вы можете выбрать верхний предел цены, и выбирать студию из доступных.

Вы можете искать студию по наличию определенных фонов, интерьеров и предметов. Также Вы можете подобрать фотостудию под определенный тип съемки, например, романтической, семейной, портретной, каталожной съемки и т.д.

На сайте есть уникальный фильтр «Подборки», в котором есть возможность выбрать новые студии, которые только недавно появились в городе; избранные студии – самые популярные и красивые залы за доступную цену. Кроме того, есть очень красивая подборка с новогодними студиями в каждом городе. Здесь собраны все залы, которые изменили свой интерьер в связи с предстоящими праздниками. Есть разные варианты оформления студий к новому году:

Домашняя атмосфера;

Уютный лофт;

Идеальная белоснежная комната;

Красиво украшенный дворик;

Имитация леса или зимней улицы.

Лучшие праздничные снимки получаются именно в фотостудиях, ведь оформляют профессиональные декораторы, которые знают, как сделать помещение уютным и атмосферным. Уж стоит бронировать студию, чтобы успеть сделать запоминающиеся семейные снимки.

Что есть на сайте?

Благодаря сайту Вы можете выбрать место для любой съемки. Местоположение - это ключ. Оно диктует сюжет, стиль изображения, ощущение и внешний вид.

Планирование локации - очень важная часть. Если клиент хочет легкий образ, с золотым сиянием вокруг, фотограф должен найти идеальное место для этого. Обычно фотографы тратят часы при поиске места, но с помощью нашего сайта это стало гораздо проще. Для того чтобы создать что-то особенное для клиентов нужно сначала увидеть место. Всем клиентам нравится, когда их консультируют по этому поводу. Это дает им душевное спокойствие, а это очень важно. А душевное спокойствие для фотографа обеспечивает каталог фотостудий и локаций для съемок, который помогает очень быстро найти место для любых задумок. Для жителей Киева есть каталог уличных локаций, где собрано 114 мест для красивых фото.

Каталоги фотостудий есть для таких городов: Киев (290), Харьков (100), Львов (64), Днепр (56), Одесса (57), Херсон (23), Винница (22), Хмельницкий (19), Запорожье (18), Николаев (16), Полтава (15), Сумы (15), Тернополь (13), Черновцы (13), Черкассы (11), Ивано-Франковск (10), Ровно (10), Луцк (9), Житомир (9), Ужгород (8), Чернигов (8), Кропивницкий (5) и Минск (100). В скором времени на сайте будут собраны студии для Кривого Рога, Мариуполя, Кременчуга, Белой Церкви, Мелитополя.

Выбрать лучшую фотостудию в аренду может быть непросто, но правильный выбор может оказаться одним из самых выгодных решений за всю вашу съемку.

Прежде чем набирать в поисковике "аренда фотостудии", потратьте время, чтобы понять, что вам нужно, что вы хотите и что вы можете себе позволить. Далее заходите на сайт flashes.me, и начинайте поиск. Сервис растет, и информация постоянно обновляется. flashes.me уже является самым удобным сайтом для поиска фотостудий в Украине, и дальше только лучше.