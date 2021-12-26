    
Главная Новости Харькова Общество Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова
26.12.2021  18:17   Рита Парфенова

Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова

На здании горсовета в Харькове засияла огоньками праздничная инсталляция.

Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова. Новости Харькова

Необычная елка «зажглась» на здании Харьковского горсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС.

Две угловых стены здания украсили инсталляцией в виде елки. И сегодня на ней зажглись новогодние огни. А также на части здания работает проекция, которая создаёт снегопад.

Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова. Новости Харькова

Кроме елки на здании, территорию возле горсовета украсили к новогодним праздникам светящимися арками в виде шаров.

Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова. Новости Харькова

Напомним, 19 декабря главная елка города на площади Свободы засияла красочными праздничными огнями. На площади открыта новогодняя ярмарка (с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.

Источник:   ХГС
 Тэги:  елка, горсвет, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.12 Общество В харьковском Fantasy-парке зажгли елку (фото)   22.12 Экономика и промышленность Цены на новогодние игрушки в Харькове   21.12 Общество Цены на новогодней ярмарке в Харькове  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 