Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова

На здании горсовета в Харькове засияла огоньками праздничная инсталляция.
Необычная елка «зажглась» на здании Харьковского горсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС.
Две угловых стены здания украсили инсталляцией в виде елки. И сегодня на ней зажглись новогодние огни. А также на части здания работает проекция, которая создаёт снегопад.
Кроме елки на здании, территорию возле горсовета украсили к новогодним праздникам светящимися арками в виде шаров.
Напомним, 19 декабря главная елка города на площади Свободы засияла красочными праздничными огнями. На площади открыта новогодняя ярмарка (с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.
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Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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