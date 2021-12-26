26.12.2021 18:17 Рита Парфенова

Новогодняя елка зажглась на мэрии Харькова

На здании горсовета в Харькове засияла огоньками праздничная инсталляция.





Необычная елка «зажглась» на здании Харьковского горсовета, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС.

Две угловых стены здания украсили инсталляцией в виде елки. И сегодня на ней зажглись новогодние огни. А также на части здания работает проекция, которая создаёт снегопад.





Кроме елки на здании, территорию возле горсовета украсили к новогодним праздникам светящимися арками в виде шаров.





Напомним, 19 декабря главная елка города на площади Свободы засияла красочными праздничными огнями. На площади открыта новогодняя ярмарка (с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.