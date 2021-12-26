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26.12.2021  20:39   Яна Чернобай

Пряники-игрушки на ёлку: быстрый и легкий пошаговый рецепт

Новогодние праздники замечательное время, которое хочется провести в уютном семейном кругу. Даже тот, кто не очень часто кулинарит, на Новый год стремится порадовать родных вкусненькой домашней выпечкой.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Ароматные расписные пряники - вот идея для любой хозяйки. Привлечь к выпеканию и росписи печенюшек, и пряничков, можно и детей, и гостей. Получится очень даже интересный вечер. Если задумали тематическую  кондитерскую вечеринку под Новый год или Рождество, приготовьте всем участникам или детям  фартуки с новогодней символикой, полотенечка, прихватки и прочую сувенирную мелочевку. Это подчеркнет неповторимую праздничную атмосферу.

Предлагаю испечь маленькие прянички и развесить на ёлке. Подойдут любые имеющиеся вырубки. Я использовала сердечки, ёлочки и звёздочки, пишет корреспондент РЕДПОСТ.

Поделюсь простым в исполнении и не дорогим рецептом имбирного печенья, которое пекла ещё моя бабушка, и хранится это чудо в семейной кулинарной тетрадке.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Последнее время пеку пряники способом позамысловатей, заваривая тесто. Но этот рецепт бабушкиного имбирно-медового печенья всегда выручает, когда сладостей надо сделать много и быстро.

Предлагаю испечь собственноручно пряничные украшения на  ёлочку. Количество пряников-игрушек может быть неограниченным. Штук 10 хватит на миниатюрную настольную красавицу. А если печь всей семьёй и удвоить ингредиенты в рецепте, украсите и большую настоящую ель.

Понадобится для теста:

150 г сахара
3 столовых ложки меда
80 г сливочного масла (можно заменить маргарином для выпечки, но именно масло придает оригинальный вкус)
2 яйца
1чайная ложка порошка корицы,  имбиря, ванилина.
Полчайной ложки соды, погашенной уксусом.
Муки до двух с половиной стаканов.

Готовим

  1. Масло растопить
  2. Добавить мед и сахар
  3. Добавить специи (корица, имбирь, ванилин)
  4. Добавить 1 чайную ложку соли.
  5. Яйца в отдельной посуде взбить.
  6. Добавить в смесь.
  7. Добавляем 2 столовых ложки муки в смесь.
  8. Добавляем соду.
  9. Постепенно добавляем муку и вымешиваем  тесто до эластичного состояния. (При желании вместе с мукой можно добавить какао - 2 ст. ложки. Получится красивое шоколадное тесто).

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Выпекание:

  1. Раскатываем тесто толщиной до 5 мм.
  2. Вырезаем формочками детали.
  3. Проделываем дырочки коктейльной трубочкой, колпачком от фломастера или просто карандашом.
  4. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой или специальным ковриком. Смазывать противень и пергамент ничем не надо. Не прилипнет.
  5. Выпекаем в духовке 7-12 минут на 160-180 градусов. (Зависит от духовки).
  6. Достать и дать остыть на пергаменте.
  7. Готовые прянички по желанию можно разрисовать глазурью.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Глазурь:

Один белок взбиваем с 200-250 граммами сахарной пудры. Достаточно взбить венчиком или вилкой. Можно миксером на минимальной скорости минут минут 5, не больше.
Добавить щепотку лимонной кислоты, растворенной в капле кипяченной холодной воды. И добавить ванилин по вкусу. При желании можно использовать разноцветные пищевые гелевые красители. Достаточно одной капли.
Взбив глазурь проверяем: если плавно стекает с ложки и ложится узором , готово.
Наполняем глазурью кондитерский мешочек. Отрезаем от уголка малюсенькую дырочку: чем меньше, тем тоньше линия. И разрисовываем прянички.
Можно написать слова-пожелания.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости


Можно купить для росписи готовую смесь-айсинг в кондитерском магазине. Там же приобрести красители.

Особенно интересно такое творчество будет детям.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Дать высохнуть разрисованным пряникам около часа.

Продеть в дырочки ленточки или тонкую бечевку.  

Развесить прянички на  ёлке.

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Такие сделанные собственноручно пряники-игрушки могут стать и чудесным подарком родным. Упакуйте пряники в коробочку и радуйте родственников. Согласитесь, такому новогоднему сюрпризу, например, от внучки, очень обрадуется бабушка. Весёлых и сладких всем праздничных дней!!!

Рецепт пряников-игрушек на ёлку. Новости

Тэги:  рецепт, прояник, харьков
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