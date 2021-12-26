26.12.2021 20:39 Яна Чернобай

Пряники-игрушки на ёлку: быстрый и легкий пошаговый рецепт

Новогодние праздники замечательное время, которое хочется провести в уютном семейном кругу. Даже тот, кто не очень часто кулинарит, на Новый год стремится порадовать родных вкусненькой домашней выпечкой.





Ароматные расписные пряники - вот идея для любой хозяйки. Привлечь к выпеканию и росписи печенюшек, и пряничков, можно и детей, и гостей. Получится очень даже интересный вечер. Если задумали тематическую кондитерскую вечеринку под Новый год или Рождество, приготовьте всем участникам или детям фартуки с новогодней символикой, полотенечка, прихватки и прочую сувенирную мелочевку. Это подчеркнет неповторимую праздничную атмосферу.



Предлагаю испечь маленькие прянички и развесить на ёлке. Подойдут любые имеющиеся вырубки. Я использовала сердечки, ёлочки и звёздочки, пишет корреспондент РЕДПОСТ.



Поделюсь простым в исполнении и не дорогим рецептом имбирного печенья, которое пекла ещё моя бабушка, и хранится это чудо в семейной кулинарной тетрадке.





Последнее время пеку пряники способом позамысловатей, заваривая тесто. Но этот рецепт бабушкиного имбирно-медового печенья всегда выручает, когда сладостей надо сделать много и быстро.



Предлагаю испечь собственноручно пряничные украшения на ёлочку. Количество пряников-игрушек может быть неограниченным. Штук 10 хватит на миниатюрную настольную красавицу. А если печь всей семьёй и удвоить ингредиенты в рецепте, украсите и большую настоящую ель.

Понадобится для теста:

150 г сахара

3 столовых ложки меда

80 г сливочного масла (можно заменить маргарином для выпечки, но именно масло придает оригинальный вкус)

2 яйца

1чайная ложка порошка корицы, имбиря, ванилина.

Полчайной ложки соды, погашенной уксусом.

Муки до двух с половиной стаканов.

Готовим

Масло растопить Добавить мед и сахар Добавить специи (корица, имбирь, ванилин) Добавить 1 чайную ложку соли. Яйца в отдельной посуде взбить. Добавить в смесь. Добавляем 2 столовых ложки муки в смесь. Добавляем соду. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто до эластичного состояния. (При желании вместе с мукой можно добавить какао - 2 ст. ложки. Получится красивое шоколадное тесто).

Выпекание:

Раскатываем тесто толщиной до 5 мм. Вырезаем формочками детали. Проделываем дырочки коктейльной трубочкой, колпачком от фломастера или просто карандашом. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой или специальным ковриком. Смазывать противень и пергамент ничем не надо. Не прилипнет. Выпекаем в духовке 7-12 минут на 160-180 градусов. (Зависит от духовки). Достать и дать остыть на пергаменте. Готовые прянички по желанию можно разрисовать глазурью.

Глазурь:

Один белок взбиваем с 200-250 граммами сахарной пудры. Достаточно взбить венчиком или вилкой. Можно миксером на минимальной скорости минут минут 5, не больше.

Добавить щепотку лимонной кислоты, растворенной в капле кипяченной холодной воды. И добавить ванилин по вкусу. При желании можно использовать разноцветные пищевые гелевые красители. Достаточно одной капли.

Взбив глазурь проверяем: если плавно стекает с ложки и ложится узором , готово.

Наполняем глазурью кондитерский мешочек. Отрезаем от уголка малюсенькую дырочку: чем меньше, тем тоньше линия. И разрисовываем прянички.

Можно написать слова-пожелания.



Можно купить для росписи готовую смесь-айсинг в кондитерском магазине. Там же приобрести красители.

Особенно интересно такое творчество будет детям.





Дать высохнуть разрисованным пряникам около часа.

Продеть в дырочки ленточки или тонкую бечевку.



Развесить прянички на ёлке.





Такие сделанные собственноручно пряники-игрушки могут стать и чудесным подарком родным. Упакуйте пряники в коробочку и радуйте родственников. Согласитесь, такому новогоднему сюрпризу, например, от внучки, очень обрадуется бабушка. Весёлых и сладких всем праздничных дней!!!