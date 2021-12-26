Пряники-игрушки на ёлку: быстрый и легкий пошаговый рецепт

Новогодние праздники замечательное время, которое хочется провести в уютном семейном кругу. Даже тот, кто не очень часто кулинарит, на Новый год стремится порадовать родных вкусненькой домашней выпечкой.
Ароматные расписные пряники - вот идея для любой хозяйки. Привлечь к выпеканию и росписи печенюшек, и пряничков, можно и детей, и гостей. Получится очень даже интересный вечер. Если задумали тематическую кондитерскую вечеринку под Новый год или Рождество, приготовьте всем участникам или детям фартуки с новогодней символикой, полотенечка, прихватки и прочую сувенирную мелочевку. Это подчеркнет неповторимую праздничную атмосферу.
Предлагаю испечь маленькие прянички и развесить на ёлке. Подойдут любые имеющиеся вырубки. Я использовала сердечки, ёлочки и звёздочки, пишет корреспондент РЕДПОСТ.
Поделюсь простым в исполнении и не дорогим рецептом имбирного печенья, которое пекла ещё моя бабушка, и хранится это чудо в семейной кулинарной тетрадке.
Последнее время пеку пряники способом позамысловатей, заваривая тесто. Но этот рецепт бабушкиного имбирно-медового печенья всегда выручает, когда сладостей надо сделать много и быстро.
Предлагаю испечь собственноручно пряничные украшения на ёлочку. Количество пряников-игрушек может быть неограниченным. Штук 10 хватит на миниатюрную настольную красавицу. А если печь всей семьёй и удвоить ингредиенты в рецепте, украсите и большую настоящую ель.
150 г сахара
3 столовых ложки меда
80 г сливочного масла (можно заменить маргарином для выпечки, но именно масло придает оригинальный вкус)
2 яйца
1чайная ложка порошка корицы, имбиря, ванилина.
Полчайной ложки соды, погашенной уксусом.
Муки до двух с половиной стаканов.
Один белок взбиваем с 200-250 граммами сахарной пудры. Достаточно взбить венчиком или вилкой. Можно миксером на минимальной скорости минут минут 5, не больше.
Добавить щепотку лимонной кислоты, растворенной в капле кипяченной холодной воды. И добавить ванилин по вкусу. При желании можно использовать разноцветные пищевые гелевые красители. Достаточно одной капли.
Взбив глазурь проверяем: если плавно стекает с ложки и ложится узором , готово.
Наполняем глазурью кондитерский мешочек. Отрезаем от уголка малюсенькую дырочку: чем меньше, тем тоньше линия. И разрисовываем прянички.
Можно написать слова-пожелания.
Можно купить для росписи готовую смесь-айсинг в кондитерском магазине. Там же приобрести красители.
Особенно интересно такое творчество будет детям.
Дать высохнуть разрисованным пряникам около часа.
Продеть в дырочки ленточки или тонкую бечевку.
Развесить прянички на ёлке.
Такие сделанные собственноручно пряники-игрушки могут стать и чудесным подарком родным. Упакуйте пряники в коробочку и радуйте родственников. Согласитесь, такому новогоднему сюрпризу, например, от внучки, очень обрадуется бабушка. Весёлых и сладких всем праздничных дней!!!
Сегодня по гороскопу день непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот). При этом эмоции могут захватывать людей на пустом месте, в том числе и в самый неподходящий момент. Для окружающих в этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола. Звезды предупреждают, что в случае если какой-то интерес вдруг возникнет, не стоит ждать, что он так же быстро пройдет. Внезапно вспыхнувшие чувства сегодня способны быть очень сильными и глубокими.
Погода будет изменчивой с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и периодическим выпадением снега.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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