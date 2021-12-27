    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 декабря
27.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 декабря

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 декабря 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 27 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10°...-7°C (ощущается как -14°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-западный, 3 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. Магнитных бурь ожидать не стоит.

Народные приметы. Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.

Если накануне ночью образовался иней, то днем 28 декабря пойдет снег.

Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.12 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 25 и 26 декабря 24.12 Общество Снежный вечер в Харькове. Большой фоторепортаж   24.12 Медицина Как пережить перепады температуры метеозависимым: советы экспертов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 