27.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 27 декабря

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 27 декабря:



Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10°...-7°C (ощущается как -14°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-западный, 3 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. Магнитных бурь ожидать не стоит.



Народные приметы. Наши предки заметили: если зимой воздух становится более прозрачным, значит нужно ждать похолодания.



Если накануне ночью образовался иней, то днем 28 декабря пойдет снег.