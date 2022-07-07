07.07.2022 12:25 Евгений Клочко

Систему наружного освещения на Салтовке будут строить с нуля - КП "Горсвет" (видео)

Более 10 тысяч светоточек повреждено. В настоящее время устранена 561 авария в сетях наружного освещения, восстановлено освещение на 103 улицах. Отремонтировано более 182 километров сетей.

О проделанной работе по восстановлению уличного освещения в Харькове рассказал директор КП "Горсвет" Алексей Куян. Поробности в сюжете "Харьковских известий".