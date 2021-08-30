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30.08.2021  19:16   Дмитрий Колоней

Убийство щенков в Харькове: на неадекватов завели дело (видео)

В центре Харькова сбросили щенков с балкона.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и сайт Нацполиции, в Харькове расправились с пятью щенками. Их выбросили с балкона на улице Полтавский шлях. 
 
Выкинули их из квартиры парней, имевших двух шпицев и занимавшихся раведением. Приехавшая полиция завела дело о жестоком обращении с животными. 
 
Как информирует Нацполиция, к оператору «102» позвонила 43-летняя прохожая и сообщила, что кто-то выбросил щенков с балкона четвертого этажа.
 
Происшествие произошло 30 августа в 15:41 по улице Полтавский шлях. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3.
 
На видео несчастная собака ищет своих погибших щенков.
 
  
Напомним, ранее мы писали о 39-летнем неадеквате, которому предъявили подозрение в том, что он в конце мая 2021 года, проезжая по Немышлянскому району, на глазах у детей звстрелил собаку.

 

Тэги:  убийство, жестокое обращение, харьков, смерть, труп
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