30.08.2021 19:16 Дмитрий Колоней
Убийство щенков в Харькове: на неадекватов завели дело (видео)
В центре Харькова сбросили щенков с балкона.
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Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети и сайт Нацполиции, в Харькове расправились с пятью щенками. Их выбросили с балкона на улице Полтавский шлях.
Выкинули их из квартиры парней, имевших двух шпицев и занимавшихся раведением. Приехавшая полиция завела дело о жестоком обращении с животными.
Как информирует
Нацполиция, к оператору «102» позвонила 43-летняя прохожая и сообщила, что кто-то выбросил щенков с балкона четвертого этажа.
Происшествие произошло 30 августа в 15:41 по улице Полтавский шлях. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Информация зарегистрирована в Едином учета отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3.
На видео несчастная собака ищет своих погибших щенков.
Напомним, ранее мы писали о 39-летнем неадеквате, которому предъявили подозрение в том, что он в конце мая 2021 года, проезжая по Немышлянскому району, на глазах у детей звстрелил собаку
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