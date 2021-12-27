27.12.2021 11:00 Евгений Клочко

Полицейским разрешат подрабатывать врачами и спортивными судьями: подробности законопроекта

Нардепы пожаловались, что в Украине недостаточно полицейских, поэтому предлагают разрешить им подрабатывать в полиции охраны.

Народные депутаты 20 декабря зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6450 Закона Украины «О внесении изменения в статью 66 Закона Украины «О Национальной полиции» о служебном совместительстве полицейских». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт парламента.

Законопроектом предусматривается статью 66 Закона Украины «О Национальной полиции» выложить в новой редакции, предоставив полицейским, имеющим специальные звания младшего и среднего состава полиции, в свободное от службы время подрабатывать в полиции охраны.

Установление порядка осуществления такой деятельности предложено возложить на Министерство внутренних дел, поскольку деятельность Национальной полиции Украины направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел Украины.

Данная деятельность не будет распространяться на курсантов (слушателей) дневной формы обучения высшего образования со специфическими условиями обучения, которые осуществляют подготовку полицейских кадров.

Авторы законопроекта объясняют, что законопроект разработан в связи с необходимостью дополнительного урегулирования вопросов служебного совместительства полицейских и эффективного выполнения полицией задач, в частности, обеспечения публичной (общественной) безопасности и порядка.

Якобы, количество полицейских на сегодняшний день недостаточно, и эту проблему можно решить путем предоставления разрешения полицейским в свободное от исполнения служебных обязанностей время добровольно заниматься по совместительству оплачиваемой деятельностью в органах полиции охраны.

Кроме того, на данный момент согласно части 1 статьи 66 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский не может во время прохождения службы заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научно-педагогической, научной или творческой.

В то же время указанное ограничение не согласовывается с частью первой статьи 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции», согласно которой указанные в пункте 1 части первой статьи 3 настоящего Закона лица, в том числе полицейские, вправе заниматься определенными видами оплачиваемой деятельности (преподавательской, научной и творческой деятельностью, медицинской практикой, инструкторской и судейской практикой по спорту).

Эти нормы решили согласовать и перенести соответствующие положения в Закон Украины "О Национальной полиции".

Полицейский сможет во время прохождения службы заниматься преподавательской, научной и творческой деятельностью, медицинской практикой, инструкторской и судейской практикой по спорту.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что Игорь Терехов предложил предоставлять служебные квартиры полицейским , которые будут демонстрировать продуктивную работу во время патрулирования улиц вместе с общественниками.