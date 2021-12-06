06.12.2021 10:45 Валерия Кононова

В Харькове школьницы зарабатывали на парковке (видео)

Официально работать физическому лицу в Украине разрешено с 16 лет и то, лишь с разрешения родителей. Почему на улицах Харькова ходят дети и какова цель их заработка – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Подработка с малых лет, безусловно, поддерживает дисциплину и формирует сильную личность. Методы же воспитания всегда остаются на совести родителей, если не вредят жизни, здоровью или психике ребёнка.

Психологи рекомендуют организовывать детям "подработки" дома. Придумайте небольшой гонорар за выполнение домашних обязанностей или помогите им с продажей лимонада летом для соседей или друзей.

На днях в Харькове были замечены две школьницы лет 10-12, которые зарабатывали на парковке ТРЦ "Украина", предлагая водителям протереть фары. Сами фары протирали влажными салфетками, а потом мочалкой. Услугу продавали PWYW – плати столько, сколько хочешь. Постучавшись в окно машины, девочки вступали в диалог с водителем, в котором соглашались на любую сумму за свою услугу.

По их словам, собирают на подарок мамам, которые в курсе такой "подработки". Другого варианта заработка подростки не видят.

"В интернете ничего не найти. Особенно таким маленьким, как мы. Я уже искала и не один раз", – говорят они в два голоса.

Также в социальных сетях в последние месяцы можно наткнуться на видео о том, как дети 10-13 лет "подрабатывают" на улицах, а поисковик Google выдаст около десятка статей по запросу "дети работают на улицах", касающихся Украины. Часто родители знают о такой занятости. Это может быть желание вымыть фары машин на парковках, пение, танцы или, редко, чтение стихотворений.

И хотя такая тяга к своеобразному предпринимательству показывает потенциал поколения, родителям важно обратить внимание на такую занятость. Девочки рассказали на видео (эту часть мы вырезали из соображений безопасности) о том, где они живут, включая номера домов и подъезды, одна из них также рассказала как зовут ее маму. На вопросы отвечали спокойно и открыто и легко шли на контакт с совершенно незнакомым человеком.

Одно из правил, которое важно объяснить детям – не разговаривать с незнакомцами, не передавать им информацию о месте жительства и ни в коем случае не садиться к ним в машину. К сожалению, в Украине каждый год исчезает 14 000 детей. К счастью, 97% из них находят в первые сутки. Самое важное – сразу обратиться в полицию, тогда шанс совершения насилия в отношении ребёнка низок. Но лучше предупредить подобные случаи, отслеживая местоположение и занятость ребёнка.