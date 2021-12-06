06.12.2021 11:00 Виталий Хиневич

Не имел возможности вернуться домой: полицейские Харьковщины помогли мужчине

Сотрудники полиции нашли мужчину, который находился в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что от местных жителей села Элитное Харьковского района полицейским поступило сообщение, что в подъезде одного из жилых домов сидит пожилой мужчина и имеет растерянный вид.

В процессе общения удалось установить, что пенсионер прибыл на территорию Харьковской области, но ввиду сложного финансового положения не может вернуться домой в Сумскую область.

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Полицейские предоставили теплый чай гражданину и вместе с предпринимателем купили обратный билет домой для жителя Сумской области.

Напомним, ранее неравнодушные граждане сдали пограничникам мужчину, который пытался попасть на территорию России.