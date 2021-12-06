Не имел возможности вернуться домой: полицейские Харьковщины помогли мужчине

Сотрудники полиции нашли мужчину, который находился в подъезде жилого дома.
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Идеи, которые придут в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Новая неделя начнется пасмурным понедельником с осадками. Во второй половине дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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