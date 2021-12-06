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06.12.2021  11:00   Виталий Хиневич

Не имел возможности вернуться домой: полицейские Харьковщины помогли мужчине

Сотрудники полиции нашли мужчину, который находился в подъезде жилого дома.

На Харьковщине полицейские вернули пенсионера домой
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что от местных жителей села Элитное Харьковского района полицейским поступило сообщение, что в подъезде одного из жилых домов сидит пожилой мужчина и имеет растерянный вид.
В процессе общения удалось установить, что пенсионер прибыл на территорию Харьковской области, но ввиду сложного финансового положения не может вернуться домой в Сумскую область.
 
 
Полицейские предоставили теплый чай гражданину и вместе с предпринимателем купили обратный билет домой для жителя Сумской области.
 
Напомним, ранее неравнодушные граждане сдали пограничникам мужчину, который пытался попасть на территорию России.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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