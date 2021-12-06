06.12.2021 11:25 Рита Парфенова

ДТП: в районе Киевской пострадали и железо, и люди (фото)

Авария произошла на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев в Харькове.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, авария произошла около восьми часов вечера 5 декабря. На перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Toureg.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. В столкновении пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Медики скорой помощи госпитализировали обоих в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельств дорожной аварии устанавливает следственно-оперативна группа.

Напомним, 5 декабря около 18:45 на ул. Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109. Также получил повреждения автомобиль Hyundai, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира из автомобиля ВАЗ.