    
Главная Новости Харькова Общество Цена ёлки в Харькове: где и когда лучше купить
06.12.2021  11:40   Александра Жук

Цена ёлки в Харькове: где и когда лучше купить

Продажу ёлок в Харькове открыли всего в одной точке. Где и когда харьковчане смогут выгодно купить ёлку или сосну к Новому году – разбирался наш корреспондент.


РЕДПОСТ
Утро. Понедельник. В районе парковки одного с центральных рынков по улице Тринклера стартовала продажа елок. Там ждут своих покупателей несколько сотен зелёных красавиц. Большинство из них обтянуты сеткой. Вдоль дороги выстроился лабиринты новогодних деревьев: хвойные ветки, европейские ели, сосна крымская, "живые" в вазонах и даже пихты Нордмана (Дания).
 
Ассортимент зелёных красавиц на этом базарчике очень широкий. 
 
На вопрос корреспондента РЕДПОСТ, какая цена елки в этом году, продавцы улыбаются и говорят: "У нас самые лучшие". И добавляют: Все ели импортные. Привезти можем любого сорта. Все зависит от вкуса" 
 
Цены тут стартуют в целом от 500 грн. Но, к примеру, за пихту Нордмана просят 7000 гривен. 
 
В целом харьковчанам стоит подождать пару недель, пока точки продажи ёлок появятся по всему городу и каждый сможет выгодно приобрести красавицу к празднику.
 
Напомним, областные лесхозы в этом году определились со стоимостью новогодних деревьев.  Первыми в Харьковской области озвучило свои цены Государственное предприятие «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».

Фотогалерея

Тэги:  елки, базар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.11 Общество Новый год: стало известно, сколько елок появится на рынках Харькова 21.01 ЖКХ Как в Харькове утилизируют новогодние елки (ФОТО)   24.12 Общество ФОТО: В Харькове полицейские с экологами и лесниками прошлись по елочным базарам
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 