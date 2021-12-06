06.12.2021 11:40 Александра Жук

Цена ёлки в Харькове: где и когда лучше купить

Продажу ёлок в Харькове открыли всего в одной точке. Где и когда харьковчане смогут выгодно купить ёлку или сосну к Новому году – разбирался наш корреспондент.



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Утро. Понедельник. В районе парковки одного с центральных рынков по улице Тринклера стартовала продажа елок. Там ждут своих покупателей несколько сотен зелёных красавиц. Большинство из них обтянуты сеткой. Вдоль дороги выстроился лабиринты новогодних деревьев: хвойные ветки, европейские ели, сосна крымская, "живые" в вазонах и даже пихты Нордмана (Дания).

Ассортимент зелёных красавиц на этом базарчике очень широкий.

На вопрос корреспондента РЕДПОСТ , какая цена елки в этом году, продавцы улыбаются и говорят: "У нас самые лучшие". И добавляют: Все ели импортные. Привезти можем любого сорта. Все зависит от вкуса"

Цены тут стартуют в целом от 500 грн. Но, к примеру, за пихту Нордмана просят 7000 гривен.

В целом харьковчанам стоит подождать пару недель, пока точки продажи ёлок появятся по всему городу и каждый сможет выгодно приобрести красавицу к празднику.

Напомним, областные лесхозы в этом году определились со стоимостью новогодних деревьев. Первыми в Харьковской области озвучило свои цены Государственное предприятие «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».

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