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06.12.2021  11:45   

Как выглядит площадь Свободы в Харькове перед приездом Зеленского

В честь приезда Президента Украины перекрыли часть площади Свободы. Там размещена военная техника, проводятся тренировки встречи президента и торжеств, посвященных Дню Вооруженных Сил Украины.

Репетиция визита президента Зеленского в Харьков, площадь Свободы

Ранее РЕДПОСТ писал о том, какой будет программа визита Президента в Харьков.

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Тэги:  армия, площадь свободы, зеленский, президент, харьков
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