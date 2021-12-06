06.12.2021 11:47 Рита Парфенова

Визит Зеленского в Харьков: где и когда перекроют улицы

Движение транспорта и парковку временно запретят в центральной части Харькова, а также по маршруту движения колонны из аэропорта.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ по ссылкой на Департамент инфраструктуры, в связи с визитом в Харьков охраняемого лица, в течение дня 6 декабря будут запрещены проезд и парковка транспорта по ряду улиц.



В центральной части Харькова действуют такие ограничения:

Запрещается движение транспорта по улице Тринклера (на участке от проспекта Независимости к площади Свободы) и на площади Свободы (на участке от улицы Тринклера на проспекте Науки).

Беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта на указанных участках будет доступен до 17.00 6 декабря.

Также до 19.00 6 декабря 2021 года запрещается парковка транспорта по маршруту движения колонны, а именно:

ул. Вернадского – на участке от просп. Гагарина до Гимназической набережной;

пер. Подольскому – на участке от Гимназической набережной до ул. Кооперативной;

пер. Короленко – на участке от ул. Кооперативной до пер. Армянского;

пер. Армянскому – на участке от пер. Короленко до площади Конституции;

пер. Подольскому – на участке от площади Конституции до ул. Кооперативной;

ул. Сумской – на участке пер. Мечникова до просп. Независимости;

ул. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой;

ул. Мироносицкой – на участке от до ул. Свободы дома №33 на ул. Мироносицкий.



Кроме того, изменят маршрут троллейбусы №18. С 16.00 до 20.00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом: РК «Больница скорой помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – просп. Науки – просп. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции.

Напомним, 6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий , посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины. В торжественных мероприятиях примет участие Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В программе празднования: демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники; церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям; награждение военнослужащих государственными наградами; выступление духового оркестра; армейская каша и чай. Завершит праздник концерт группы "Друга Ріка".