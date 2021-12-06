    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Визит Зеленского в Харьков: где и когда перекроют улицы
06.12.2021  11:47   Рита Парфенова

Визит Зеленского в Харьков: где и когда перекроют улицы

Движение транспорта и парковку временно запретят в центральной части Харькова, а также по маршруту движения колонны из аэропорта.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ по ссылкой на Департамент инфраструктуры, в связи с визитом в Харьков охраняемого лица, в течение дня 6 декабря будут запрещены проезд и парковка транспорта по ряду улиц.

В центральной части Харькова действуют такие ограничения:

  • Запрещается движение транспорта по улице Тринклера (на участке от проспекта Независимости к площади Свободы) и на площади Свободы (на участке от улицы Тринклера на проспекте Науки).
  • Беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта на указанных участках будет доступен до 17.00 6 декабря.

Также до 19.00 6 декабря 2021 года запрещается парковка транспорта по маршруту движения колонны, а именно:

  • ул. Вернадского – на участке от просп. Гагарина до Гимназической набережной;
  • пер. Подольскому – на участке от Гимназической набережной до ул. Кооперативной;
  • пер. Короленко – на участке от ул. Кооперативной до пер. Армянского;
  • пер. Армянскому – на участке от пер. Короленко до площади Конституции;
  • пер. Подольскому – на участке от площади Конституции до ул. Кооперативной;
  • ул. Сумской – на участке пер. Мечникова до просп. Независимости;
  • ул. Свободы – на участке от ул. Сумской до ул. Мироносицкой;
  • ул. Мироносицкой – на участке от до ул. Свободы дома №33 на ул. Мироносицкий.


Кроме того, изменят маршрут троллейбусы №18. С 16.00 до 20.00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом: РК «Больница скорой помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – просп. Науки – просп. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции.

Напомним, 6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины. В торжественных мероприятиях примет участие Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. В программе празднования: демонстрация новейших образцов вооружения и военной техники; церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям; награждение военнослужащих государственными наградами; выступление духового оркестра; армейская каша и чай. Завершит праздник концерт группы "Друга Ріка".
Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.12 Дороги и транспорт С понедельника частично перекроют площадь Свободы в Харькове 03.12 Дороги и транспорт В центре Харькова два популярных автобуса изменили маршрут 03.12 Дороги и транспорт Ограничено движение и запрещены парковки на главной площади Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 