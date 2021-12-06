Визит Зеленского в Харьков: где и когда перекроют улицы

Движение транспорта и парковку временно запретят в центральной части Харькова, а также по маршруту движения колонны из аэропорта.
Как сообщает РЕДПОСТ по ссылкой на Департамент инфраструктуры, в связи с визитом в Харьков охраняемого лица, в течение дня 6 декабря будут запрещены проезд и парковка транспорта по ряду улиц.
В центральной части Харькова действуют такие ограничения:
Также до 19.00 6 декабря 2021 года запрещается парковка транспорта по маршруту движения колонны, а именно:
Кроме того, изменят маршрут троллейбусы №18. С 16.00 до 20.00 движение троллейбусов будет организовано следующим образом: РК «Больница скорой помощи» – ул. Балакирева – ул. Деревянко – просп. Науки – просп. Независимости – ул. Сумская – площадь Конституции.
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