05.12.2021 10:21 Евгений Клочко

Парад, военная техника и полевая каша: зачем Зеленский едет в Харьков 6 декабря

6 декабря в 18:00 на площади Свободы проведут телемост в рамках мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

6 декабря в 18.00 одновременно в Харькове на площади Свободы, Одессе возле Морского вокзала, Краматорске на площади Мира, селе Озерное Житомирской области, Львове возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдочного, на перекрестке улиц Героев Майдана и Стрыйской, Киеве на Михайловской пройдут торжества по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины с участием Главы государства, руководства Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

В рамках празднования между этими городами будет проведен телемост «Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное».

Состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия.

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский в Харькове примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию создания Вооруженных Сил, которые пройдут на площади Свободы.

На площади Свободы состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей «Казак-2М1».

В программе торжеств по случаю 30-летия Вооруженных Сил – концерт группы Друга Ріка, неформальное общение, угощение армейской кашей и чаем всех, кто посетит праздник 6 декабря в 18.00.