05.12.2021 18:12 Екатерина Стрельцова

Харьков попрощался с настоятелем Армянской апостольской церкви Тер Мкртыч Григоряном

Из Харькова отбывает настоятель армянской церкви, который на протяжении 17 лет служил в храме Сурб Арутюн (Святого Воскресения).



Харьков попрощался с настоятелем Армянской апостольской церкви Тер Мкртыч Григоряном



Литургия по этому случаю, прошла сегодня 5 декабря, в Армянской апостольской церкви передает корреспондент РЕДПОСТ. На мероприятии присутствовали прихожане, духовенство и руководство города.

Настоятель Тер Мкртыч Григорян во время прощальной речи поблагодарил присутствующих за продуктивную работу на протяжении долгих лет службы.

"Когда я приехал сюда в 2004 году, храм был только освящен, но не полностью достроен. Ещё не существовало воскресной школы, отопления и за эти годы кирпичик на кирпичик поставили и сделали. Я всю жизнь служил Господу Богу и буду дальше продолжать помогать людям!", - сказал Тер Мкртыч Григорян.

Он также добавил, что отправится домой в Швецию. Планирует пока отдохнуть и уделить время семье, однако и в дальнейшем будет продолжать служение Богу.

Настоятель пользуется большой популярностью среди прихожан, поэтому много людей пришли в этот день поблагодарить и получить благословения от священнослужителя.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов отметил, что именно Тер Мкртыч Григорян объединил всю армянскую общину в Харькове, которая достаточно много сделала для города. Помимо храма, который был восстановлен, также был открыт мемориал жертвам геноцида армян . И именно настоятель добился того, что бы армяне имели церковь в Харькове.

"Очень неординарный человек, который достаточно много сделал для армянского христианства в городе Харькове и я уверен, что он в душе стал харьковчанином. Уверен, что он будет приезжать к нам любоваться новыми объектами и красотами, которые тут будут строится. Я благодарен ему и ждём в Харькове!", - подчеркнул Игорь Терехов.

Справка. Тер Мкртыч Григорян родился 12 марта 1958 года в г. Ленинакан (ныне г. Гюмри, Армения). В 1990 году окончил Эчмиадзинскую духовную академию. 8 апреля 1990 года в церкви Сурб Саргис Араратской епархии был рукоположен в сан священника. С 1990 г. по 1993 г. — духовный пастырь Апаранского и Араратского районов (Армения). С 1993 года продолжил духовное служение в г. Стокгольм (Швеция). В 2004 году по приглашению главы Украинской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Григориса Буниатяна приехал из Швеции в Украину, где продолжил духовную службу в Харькове. 24 октября 2004 г. стал настоятелем церкви Сурб Арутюн (Святого Воскресения).