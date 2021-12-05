05.12.2021 16:56 Екатерина Стрельцова

В Харькове будет построен крупнейший логистический хаб: DCH и "Укрпошта" подписали договор

В Харькове на базе "Экополиса ХТЗ" построят автоматизированный сортировочный хаб, который станет самым большим центром во всей Восточной Украине. Все работы планируют завершить до конца 2023 года.



РЕДПОСТ

Сегодня, 5 декабря, подписан соответствующий договор между гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским и директором бизнес парка "Экополиса ХТЗ", передает корреспондент РЕДПОСТ

Партнёрами проекта выступили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министрерство инфраструктуры Украины.

Логистической центр должен стать одним из крупнейших проектов в городе, отметил Игорь Терехов, который не только разгрузит центральную часть города от грузовиков с посылками, но и даст большое количество рабочих мест для харьковчан.

"Экополис ХТЗ" - проект, равных которому нет в Украине. Шаг за шагом рождается Кремниевая долина Украины именно на базе "Экополиса ХТЗ". Я горжусь тем, что такой проект осуществляется в городе Харькове и это пример государственного и частного партнёрства, который сегодня будет продемонстрирован всей Украине. Я очень доволен тем, что сегодня подписан договор между DCH и "Укрпочтой".

Мы, как город, поможем со всеми необходимыми процедурами и разрешительными документами. Все для того, чтобы приходили инвесторы, чтобы создавались удобства для харьковчан сегодня и рабочие места завтра", - отметил Игорь Терехов.

По словам Игоря Смелянского, генерального директора "Укрпочты", всего в Украине будет 7 подобных хабов, помимо Харькова их построят в Киеве, Одессе, Днепре и других городах Украины.

Пропускная способность такого центра - 21 тысяча посылок в час - это значительно повысит оперативность доставки посылок по всей стране. Там будут предусмотрены зоны для приема, обработки и сортировки отправлений, а также отдельной курьерской доставки. Планируется, что сортировочный центр будет работать 24/7 и поможет сократить время обработки отправлений на 3-5 часов.

"Сегодня необходимой площади для производства тракторов нам достаточно приблизительно 20 гектаров, 130 гектар мы можем застраивать необходимыми городу и бизнесу объектами. Это порядка 13 тысяч рабочих мест, плюс налоги и развитие города. И сегодняшнее подписание - это новый глоток воздуха для ХТЗ ", - подчеркнул Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Центр будет иметь название "ХИСТ" - Харьковский сортировочный терминал, он должен стать самым крупным в Восточной Украине. Старое здание "Укрпочты", которое находится возле Южного вокзала, будет выставлено на торги, а почтовое предприятие полностью переедет на новое место в "Экополисе".

В целом же, "Экополис ХТЗ" в будущем будет представлять из себя такой себе город в городе. Уже заключены договоры с ведущими IT-компаниями Украины и мира - там будет расположены IT кластер, медицинский и научные центры, жилой комплекс и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, ООО «Экополис Харьков», конечным бенефициаром которого является Александр Ярославский, победило в тендере на строительство сортировочного хаба для АО «Укрпошта» в Харькове с предложением $41,8 млн (1,105 млрд грн по курсу НБУ на 17.11.2021).

Фотогалерея