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02.12.2021  15:30   Виталий Хиневич

Сколько придется потратить харьковчанам на новогоднюю елку

Первыми в Харьковской области озвучили цену на новогоднее дерево Государственное предприятие «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».

Новогодняя елка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Vgorode».
 
Отмечается, что цена зависит от места приобретения елки. На территории питомника цены могут быть ниже, чем на елочном базаре. Цены на новогодние деревья на территории питомника Кочетокского лесничества:
 
  • высотой до 1,0 м – 120,00 грн.;
  • высотой от 1,1 м до 1,5 м – 156,00 грн.;
  • высотой от 1,6 м до 2,0 м – 192,00 грн.
 
Цены на новогодние деревья на Елочном базаре возле конторы лесхоза:
 
  • высотой до 1,0 м – 132,00 грн.;
  • высотой от 1,1 м до 1,5 м – 168,00 грн.;
  • высотой от 1,6 м до 2,0 м – 210,00 грн.
 
Стоимость елки на Новый год
Напомним, на зимние праздники украинцам следует приготовиться к морозам. Значительных осадков в виде снега не ожидается, дневная температура будет составлять от 8 до 10 градусов мороза. 
 
Источник:   Vgorode
 Тэги:  новый год, елка, харьков
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