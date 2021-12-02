02.12.2021 15:43 Евгений Клочко

Проспект Маршала Жукова: Харьковский горсовет обжалует решение суда

Юристы Харьковского горсовета осуществят кассационное обжалование судебного решения по вопросу переименования проспекта Маршала Жукова.



Фото из открытых источников

Как сообщили РЕДПОСТ в Юридическом департаменте горсовета, Второй апелляционный административный суд сегодня, 2 декабря, рассмотрел жалобу главы Харьковской облгосадминистрации, ХТО ПП «Европейская Солидарность», Дмитрия Булаха в административном деле по иску Харьковского городского совета о признании противоправным и недействительным отдельного пункта распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 17.05.2016 «О переименовании объектов топонимики г. Харькова», который содержит название объекта топонимики «проспект Маршала Жукова».

В департаменте сообщили, что суд удовлетворил указанную апелляционную жалобу и отменил решение Харьковского окружного административного суда от 16.06.2021, которым было удовлетворено исковое заявление Харьковского городского совета в полном объеме и признан противоправным и недействительным пункт 21 распоряжения председателя Харьковской облгосадминистрации от 17.05.2016 «О переименовании объектов топонимики г. Харькова», содержащем название объекта топонимики «проспект Маршала Жукова».

Основанием для обжалования Харьковским городским советом указанного распоряжения является нарушение председателем Харьковской облгосадминистрации процедуры издания этого распоряжения.

«С 2019 года и в настоящее время вопрос названия указанного проспекта вызывает значительный общественный интерес со стороны жителей города Харькова. Актуальность этого вопроса для харьковчан подтверждается, прежде всего, многочисленными обращениями, которые поступали и поступают в Харьковский городской совет от граждан и организаций.

Харьковский городской совет и Харьковский городской голова не согласны с решением Второго апелляционного административного суда и считают его необоснованным. Харьковский городской совет как представитель интересов Харьковской городской территориальной громады в дальнейшем будет отстаивать позицию жителей города Харькова по вопросу названия указанного проспекта, и указанное судебное решение будет обжаловано в кассационном порядке», - сообщили в Юридическом департаменте.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что не против того, чтобы проспект в Харькове носил имя маршала Георгия Жукова.