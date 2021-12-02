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02.12.2021  15:54   Дмитрий Колоней

Нарушил карантин: под Харьковом осудили водителя автобуса

Под Харьковом суд определил судьбу шофера.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на решение Изюмского горрайонного суда Харьковской области, вынесен приговор по водителю автобуса Славянск — Харьков. 16 октября 2021 года, около 11:30 мужчина, управляя автобусом Mercedes-Benz на 629 км автодороги Киев — Харьков — Должанский, перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты. На нем не было защитной маски, закрывающей нос и рот. Факт правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, видеофиксацией на нагрудную боди-камеру и справкой Автоматизированного рабочего места оперативного работника.
 
 
Водитель свою вину признал и искренне раскаялся. Это посчитали обстоятельством, смягчающим ответственность правонарушителя. 
Суд признал мужчину виновным по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение карантина). На него наложили штраф в 17 тысяч гривен, а также 454 гривны судебного сбора. Судебное постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня вынесения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны украинцам для путешествий между областями.
 
Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, приговор водителю, ковид
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