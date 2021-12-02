02.12.2021 15:54 Дмитрий Колоней
Нарушил карантин: под Харьковом осудили водителя автобуса
Под Харьковом суд определил судьбу шофера.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на решение Изюмского горрайонного суда Харьковской области, вынесен приговор по водителю автобуса Славянск — Харьков. 16 октября 2021 года, около 11:30 мужчина, управляя автобусом Mercedes-Benz на 629 км автодороги Киев — Харьков — Должанский, перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты. На нем не было защитной маски, закрывающей нос и рот. Факт правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, видеофиксацией на нагрудную боди-камеру и справкой Автоматизированного рабочего места оперативного работника.
Водитель свою вину признал и искренне раскаялся. Это посчитали обстоятельством, смягчающим ответственность правонарушителя.
Суд признал мужчину виновным по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение карантина). На него наложили штраф в 17 тысяч гривен, а также 454 гривны судебного сбора. Судебное постановление можно обжаловать в течение десяти дней со дня вынесения.
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