02.12.2021 16:10 Виталий Хиневич

Гражданка Великобритании выиграла суд против врача, который позволил ей родиться

Девушка появилась на свет с расщеплением позвоночника.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Daily Mirror».

Отмечается, что судебное слушание по иску жительницы графства Линкольншир Эви Тумбс состоялось 1 декабря 2021 года в городе Лондоне. Судья постановил, что врач, который вел беременность матери Эви Тумбс, должен выплачивать деньги до конца жизни в связи с тяжелым заболеванием.

Суд учел доводы заявителя, что врач должен был предупредить беременную женщину о необходимости принять соответствующие медицинские препараты до беременности и после, которые могли предотвратить или уменьшить риск развития заболевания у младенца.

Кроме этого стоит отметить, что издание акцентирует внимание на тот факт, что теперь другие врачи будут более ответственно подходить к своим обязанностям.

В свою очередь Эви в полной мере уверенна, что непрофессиональные действия медицинского работника привели к тому, что она имеет тяжелое заболевание и считает свое рождение ошибкой.

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