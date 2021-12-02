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02.12.2021  16:10   Виталий Хиневич

Гражданка Великобритании выиграла суд против врача, который позволил ей родиться

Девушка появилась на свет с расщеплением позвоночника.

Суд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Daily Mirror».
 
Отмечается, что судебное слушание по иску жительницы графства Линкольншир Эви Тумбс состоялось 1 декабря 2021 года в городе Лондоне. Судья постановил, что врач, который вел беременность матери Эви Тумбс, должен выплачивать деньги до конца жизни в связи с тяжелым заболеванием. 
 
Суд учел доводы заявителя, что врач должен был предупредить беременную женщину о необходимости принять соответствующие медицинские препараты до беременности и после, которые могли предотвратить или уменьшить риск развития заболевания у младенца.
 
Кроме этого стоит отметить, что издание акцентирует внимание на тот факт, что теперь другие врачи будут более ответственно подходить к своим обязанностям. 
 
В свою очередь Эви в полной мере уверенна, что непрофессиональные действия медицинского работника привели к тому, что она имеет тяжелое заболевание и считает свое рождение ошибкой. 
 
Напомним, в Харькове сорвался суд над матерью, которой было безразлично, что до смерти забивают ее дочь.
 
Источник:   Daily Mirror
 Тэги:  происшествие, медицина, харьков
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