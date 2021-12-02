02.12.2021 16:29 Валерия Кононова

Секс в большом городе: в сети появился трейлер (видео)

Сериал выйдет на экраны в Украине 10 декабря, а сейчас в сети появился долгожданный трейлер, опубликованный НВО.



Фото из открытых источников

«Секс в большом городе» впервые появился в 1998 году и сразу получил внимание и любовь зрителей. Аудиторию телесериал завоевал и на последующие сезоны, которых, кстати, шесть. За эти годы выпусков работа получила семь «Эмми» и восемь «Золотых глобусов».

Сериал всегда отличался разнообразием и динамикой. Даже костюмы в нем продуманы до мелочей, одежда не повторялась ни разу за все сезоны. Один костюм демонстрировался зрителю лишь один раз. Хоть это и не говорит об исключительной дороговизне. Если один из нарядов был куплен от Версаче за 80 тысяч долларов, то балетный костюм для съемок купили за пять долларов.

Трейлер показал фанатам не только появлением их любимцев – Керри, шарлоты и Миранды, также НВО показали и новых персонажей. В сериале продемонстрируют и жизнь повзрослевших детей Шарлотты и Гарри. А вот неприятной новостью для фанатов «Секс в большом городе» стало отсутствие Саманты. Напомним, что актрисса уже два раза отказывалась играть в сериале. Уговорить ее удавалось молодому человеку, по совместительству продюсеру этой картины.

Будущий сезон будет состоять из 10 серий. Каждая серия длится полчаса. 10 декабря украинцы смогут посмотреть сразу 2 вышедшие серии, а после будет выходить по одной серии в неделю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в кинотеатры теперь удастся попасть не всем . Таковы новые правила, связанные с ужесточением карантина.