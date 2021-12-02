02.12.2021 16:40 Евгений Клочко

"Карта харьковчанина" заработала еще в двух крупных сетях общепита (фото)

К программе лояльности проекта "Карта харьковчанина" присоединились еще два партнера.

Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ куратор проекта, директор КУ «Офис реформ Харькова» Павел Столбовой, харьковчане могут получить скидку в сети компаний «Кулиничи» и «Буфет». В первом случае владельцы предоставили 5%-ную скидку на популярные хлебобулочные изделия, а во втором – 15%-ный дисконт на пиццу.

Как сообщил управляющий компании «Буфет» Александр Шевченко, используя карточку, харьковчане смогут экономить около 10 грн.

«Когда мы узнали о проекте - решили, что должны в нем участвовать. Харьков – наш родной город, и мы любим наших посетителей. В нашей сети мы предоставляем скидку на нашу классическую пиццу с ветчиной, которую готовим со дня открытия. Это наша история», - отметил Александр Шевченко.

Павел Столбовой сообщил, что всего к проекту «Карточка харьковчанина» присоединились около 150 партнеров . Уже подключились и предоставляют дисконт восемь из них - аптека «9-1-1», «КнигоЛэнд», Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, «Восторг», «Класс», трест «Жилстрой-1» и др.

Куратор проекта отметил, что в планах - разработать приложение или специальный чат-бот, к которым подключатся кофейни, салоны красоты и другие заведения, у которых нет специального считывающего устройства, но которые готовы предоставлять скидку.

«Мы должны быть уверены, что харьковчанин обязательно получит скидку, если придет к партнерам проекта. Мы создали уникальный проект, когда по одной карте человек может получить дисконт в нескольких торговых сетях. Хотим, чтобы к нам подключились как можно больше партнеров», - подчеркнул Павел Столбовой.

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