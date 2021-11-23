23.11.2021 17:49 Маргарита Кравцова

Возможности владельцев "Карты Харьковчанина" расширяются ещё больше

Все больше потенциальных партнеров проекта "Карта Харьковчанина" предоставляют специальную цену для горожан.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , представители бизнеса в разных сферах готовы предоставлять скидки на приобретение услуг, продуктов питания, топлива и даже на покупку квартиры для разных категорий населения. И несколько потенциальных партнеров социального проекта готовы озвучить свой дисконт.

АО "Трест Жилстрой-1" - минус 500 гривен за каждый квадратный метр в любом комплексе, для предъявителя карты

АЗС SUNOIL - скидки на все виды топлива: 70 копеек с литра на дизтопливо и бензины, и в том числе 50 копеек на газ от цены стелы.

СМО "Мамин Дом" - это скидка на 1000 гривен на коляску, которая требуется при рождении ребенка. А также скидки по основным направлениям работы - по поликлинике и по центру развития. Акции единоразовые.

Сеть быстрого питания "Буфет" - минус 10 гривен на пиццу с ветчиной.

Воспользоваться специальной ценой от этих партнеров владельцы "Карты Харьковчанина" смогут в ближайшее время. Сейчас, говорят кураторы проекта, на завершающей стадии все необходимые настройки и подключенные партнеры начнут полноценно предоставлять дисконт.

"У нас уже создана целая система лояльности, куда начинают постепенно подключатся всё новые и новые торговые сети. То есть идет этап технической интеграции. Я думаю, наши партнеры тоже подтвердят, что это очень тяжелый этап - объединить в одну карточку несколько торговых сетей. Это всё для того, чтобы каждый житель города Харькова смог удобно, легко и комфортно воспользоваться одной карточкой в сетях города", - говорит Павел Столбовой, директор КУ "Офис реформ Харькова"

Он так же добавляет, что возможности "Карты Харьковчанина" будут расширяться даже тогда, когда они будут на руках у владельцев. Сейчас количество потенциальных партнеров превышает цифру в 150. Большинство из них проходят этап юридической и технической интеграции.

"В программе лояльности проекта "Карта Харьковчанина" собраны наиболее актуальные торговые сети - у нас не только крупные, но маленькие кофейни, рестораны, и спортзалы, магазины и так далее", - отмечает Павел Столбовой.

Обладателями Карты Харьковчанина уже являются 150 тысяч горожан. Всего заявок на получение карты более 600 тысяч, они будут получать свои Х-card по мере обработки заявок. Сейчас ею можно воспользоваться в сети аптек, супермаркетов, магазинов, оплатить проезд в транспорте и бесплатно сходить в зоопарк. С полным списком потенциальных партнеров проекта можно ознакомится на сайте Х-card

А в случае возникновения проблем или вопросов харьковчан просят обращаться по телефону горячей линии 15-35 или писать на официальные страницы в соцсетях "Карты Харьковчанина" или на "Офис реформ Харькова".

Напомним, ранее мы писали о том, что почти каждый второй горожанин заполнил анкету на получение Карты харьковчанина.