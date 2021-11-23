23.11.2021 17:19 Дмитрий Колоней

Под Харьковом пойман запасливый рецидивист-наркоман (фото)

Под Харьковом любителю веселой травки сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, отработывая оперативную информацию, правоохранители поймали любителя зелий. На территории домовладения 45-летнего рецидивиста из Краснограда полицейские нашли бумажные свертки с более чем килограмом каннабиса и полимерные бутылки с экстрактом маковых зерен.

22 ноября 2021 года мужчине сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств и их аналогов. В тот же день он был взят под стражу на 60 суток и отправлоен в следственный изолятор. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертное исследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты на наркотический препарат