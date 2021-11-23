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23.11.2021  17:19   Дмитрий Колоней

Под Харьковом пойман запасливый рецидивист-наркоман (фото)

Под Харьковом любителю веселой травки сообщили о подозрении.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, отработывая оперативную информацию, правоохранители поймали любителя зелий. На территории домовладения 45-летнего рецидивиста из Краснограда полицейские нашли бумажные свертки с более чем килограмом каннабиса и полимерные бутылки с экстрактом маковых зерен.
 
 
22 ноября 2021 года мужчине сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств и их аналогов. В тот же день он был взят под стражу на 60 суток и отправлоен в следственный изолятор. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертное исследование.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты на наркотический препарат.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, рецидивист, харьков, хранение, изготовление
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