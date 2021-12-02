02.12.2021 17:00 Виталий Хиневич
Ученые создали жевательную резинку против COVID-19
Американские эксперты в области медицины разработали новую жевательную резинку от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «ScienceAlert».
Отмечается, что разработкой занимались ученые из Университета Пенсильвании в Филадельфии. Новая разработка позволит обезвреживать вирусные часты коронавируса прямо во рту человека. Исследователи надеются, что созданная жевательная резинка позволит избежать передачи частиц вируса от инфицированного человека к здоровому.
В жвачке содержатся специфические белковые молекулы, которые обманывают вирус: он принимает их за живые клетки организма, прикрепляется к ним и больше не размножается.
Кроме этого необходимо отметит, что испытания на людях еще не проводили, однако лабораторная диагностика показала положительный результат в борьбе с коронавирусом.
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины
против коронавирусной инфекции.
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