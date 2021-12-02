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02.12.2021  17:00   Виталий Хиневич

Ученые создали жевательную резинку против COVID-19

Американские эксперты в области медицины разработали новую жевательную резинку от коронавирусной инфекции.

Жевательная резинка от коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ScienceAlert».
 
Отмечается, что разработкой занимались ученые из Университета Пенсильвании в Филадельфии. Новая разработка позволит обезвреживать вирусные часты коронавируса прямо во рту человека. Исследователи надеются, что созданная жевательная резинка позволит избежать передачи частиц вируса от инфицированного человека к здоровому.
 
В жвачке содержатся специфические белковые молекулы, которые обманывают вирус: он принимает их за живые клетки организма, прикрепляется к ним и больше не размножается.
 
 
Кроме этого необходимо отметит, что испытания на людях еще не проводили, однако лабораторная диагностика показала положительный результат в борьбе с коронавирусом.
 
Напомним, в Австралии медицинские работники успешно провели испытания вакцины против коронавирусной инфекции.
 
Источник:   ScienceAlert
 Тэги:  коронавирус, харьков
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