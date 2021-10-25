25.10.2021 11:52 Евгений Клочко

Какие документы нужны украинцам для путешествий между областями

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается сугубо на пассажиров.



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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, соответствующие изменения в Постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров 20 октября.

Касаются правила как и регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Однако эта норма не распространяется на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров не превышает 5 человек (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, если они являются членами одной семьи.

В то же время, перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и автотранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Как и ранее, норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности.

Для пользования межрегиональным транспортом в регионах с "желтым" и "красным" уровнем эпидопасности нужно будет иметь один из указанных документов:

оформленный на портале "Дія" или в одноименном приложении "желтый" или "зеленый" международный или внутренний COVID-сертификат на основании получения одной дозы вакцины или полного курса вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О, который можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививки;

Международное свидетельство о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки. Его можно оформить у врача, проводившего прививки в пункте прививки учреждения здравоохранения, или у семейного врача;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующие 72 часа со времени сдачи материала на анализ.

Напомним, 21 октября на Южном вокзале в Харькове открылся пункт вакцинации против COVID-19.