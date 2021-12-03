03.12.2021 14:10 Виталий Хиневич

Одиночество толкнуло жителя Харьковщины на самоубийство (видео)

В городе Лозовая мужчина намеревался приыгнуть вниз с моста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что на железнодорожном мосту в городе Лозовая 87-летний мужчина перелез через перила моста и хотел спрыгнуть вниз. Данные намерения увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам полиции, которые смогли перетащить его обратно через ограждение и спасти пожилому человеку жизнь.

Мужчина объяснил свои действия тем, что он чувствует себя одиноким, уставшим и беспомощным. После общения с правоохранителями дедушку отправили в медицинское учреждение.

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Кроме этого стоит отметить, что история одинокого человека не оставила равнодушными местных полицейских. Начальник группы реагирования патрульной полиции Лозовского районного отдела обратился к поселковому голове с просьбой найти возможность решения бытовых вопросов пенсионера.

Участковые офицеры полиции, обслуживающие данную территорию, будут навещать пожилого мужчину для оказания помощи по хозяйству, помимо этого к нему были направлены работники социальных служб.