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03.12.2021  14:10   Виталий Хиневич

Одиночество толкнуло жителя Харьковщины на самоубийство (видео)

В городе Лозовая мужчина намеревался приыгнуть вниз с моста.

Попытка суицида на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что на железнодорожном мосту в городе Лозовая 87-летний мужчина перелез через перила моста и хотел спрыгнуть вниз. Данные намерения увидели прохожие и сообщили об этом сотрудникам полиции, которые смогли перетащить его обратно через ограждение и спасти пожилому человеку жизнь.
 
Мужчина объяснил свои действия тем, что он чувствует себя одиноким, уставшим и беспомощным. После общения с правоохранителями дедушку отправили в медицинское учреждение.
 
 
Кроме этого стоит отметить, что история одинокого человека не оставила равнодушными местных полицейских. Начальник группы реагирования патрульной полиции Лозовского районного отдела обратился к поселковому голове с просьбой найти возможность решения бытовых вопросов пенсионера.
 
Участковые офицеры полиции, обслуживающие данную территорию, будут навещать пожилого мужчину для оказания помощи по хозяйству, помимо этого к нему были направлены работники социальных служб.
 

Напомним, ранее сотрудниками полиции Харьковщины была спасена женщина, которая хотела покончить с собой из-за невзгод.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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