03.12.2021 14:18 Екатерина Стрельцова

Игорь Терехов собрал экстренное совещание в городском совете: известна причина

В Харьковском городском совете прошло совещание с представителями областной полиции и общественных формирований.



РЕДПОСТ

В рамках экстренного заседания мэра Харькова Игоря Терехова обсудили первый день патрулирования в рамках пилотного проекта, который проходил в Индустриальном районе 1 декабря. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Первый выход таких формирований, говорит Игорь Терехов, не показал свою эффективность. Всего было составлено около 7 протоколов по мелким административным нарушениям. Предполагалось, что патрули будут работать до 23:00, но в первый же день работы правоохранители ушли в 20:00.

Обращаясь к правоохранителям, Игорь Терехов призвал консолидировать усилия двух сторон для достижения общего результата.

"Я не готов работать с вами в таких условиях. Первые дни работы дружинников меня разочаровали. Сегодня люди предъявляют вопросы, которые они перед нами ставили - по "наливайкам", по наркотикам, по пунктам приёма металлолома, всё это работает незаконно и мы должны навести там порядок.

Мы создали общественное формирование в помощь вам, взяли на себя финансовые нагрузки. Давайте договоримся, или мы помогаем друг другу, или мы тогда чётко понимаем, что мы предоставлены сами себе, а полиция, получается, в другом ракурсе совершенно. Я хочу, чтобы мы были вместе и побороли это всё.

"Наливайки" работают круглосуточно, распространение наркотиков в ночное время, а пункты приёма металлолома в основном днем - мы должны объединить усилия и побороть это вместе, что бы люди могли спокойно ходить по улицам," - отметил Терехов.

Также мэр подчеркнул, что впереди выходные и очень важно проводить патрулирование именно в эти дни.

"Я хочу посмотреть, промониторить три дня - я буду сам выезжать и смотреть, как организована работа и маршруты этих патрулей. Чтобы ни одна наливайка по маршруту движения этих патрулей не работала. И не так, чтобы прошёл патруль, а "наливайка" открылась. Мы должны работать системно. Я очень хочу, чтобы сегодня полиция была на стороне харьковчан," - сказал городской голова.

Также руководитель города дал задания профильным службам, чтобы те "наливайки" и незаконные объекты, которые были выявлены по маршруту патруля, сразу выносились на исполком под ликвидацию.

Одновременно с этим на встрече обсудили вопрос обеспечения таких формирований светящимися жилетами и другими опознавательными знаками.

В рамках пилотного проекта представители общественных формирований будут проходить профильное обучение. В дальнейшем будет расширяться штат и возможности народных патрульных.