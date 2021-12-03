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03.12.2021  14:40   Виталий Хиневич

Верховная Рада хочет вернуть госрегулирование цен на рынках Украины

На рассмотрение парламентариев поступил законопроект, который позволит вернуть государственное регулирование цен на продукты.

Цены на продукты питания в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что в Украине могут вернуть госрегулирование цен на продукты питания, которые имеют соответствующее социальное значение. Предполагается ввести предельные торговые надбавки, которые могут быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя. 
 
Данные критерии будут распространятся на гречневую крупу, сахар-песок, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.
 
 
Авторы законопроекта ссылаются на опыт стран ЕС, где по их данным государство регулирует ценник на продукты питания в области аграрного сектора на 88-97%. Кроме этого сообщается, что в Евросоюзе в первую очередь регулируют цену на продукцию земледелия, а также крупного рогатого скота.
 
Напомним, Кабинет министров 7 июня 2017 года принял постановление №394, которым отменяется государственное регулирование цен на продукты питания.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  продукты питания, цена, харьков
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