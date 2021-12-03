03.12.2021 14:40 Виталий Хиневич

Верховная Рада хочет вернуть госрегулирование цен на рынках Украины

На рассмотрение парламентариев поступил законопроект, который позволит вернуть государственное регулирование цен на продукты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что в Украине могут вернуть госрегулирование цен на продукты питания, которые имеют соответствующее социальное значение. Предполагается ввести предельные торговые надбавки, которые могут быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя.

Данные критерии будут распространятся на гречневую крупу, сахар-песок, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.

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Авторы законопроекта ссылаются на опыт стран ЕС, где по их данным государство регулирует ценник на продукты питания в области аграрного сектора на 88-97%. Кроме этого сообщается, что в Евросоюзе в первую очередь регулируют цену на продукцию земледелия, а также крупного рогатого скота.

Напомним, Кабинет министров 7 июня 2017 года принял постановление №394, которым отменяется государственное регулирование цен на продукты питания.