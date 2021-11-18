18.11.2021 14:10 Виталий Хиневич

В Верховной Раде Украины предлагают регулировать цены на популярный продукт

Народные депутаты предлагают государственное регулирование цен на один из продуктов питания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Отмечается, что данный вопрос обсудили в рамках круглого стола в парламенте страны на заседании комитета экономического развития.

При анализе ценовой ситуации на украинском рынке стоимость подсолнечного масла является одной из самых высоких в мире. Страны Европейского Союза, не имея такого количества сырья, цены на подсолнечное масло имеют значительно ниже, чем в Украине.

Стоимость продукта в Украине на протяжении года увиличилась в два раза. Глава подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман заявляет: "В соседних Польше и Румынии, а также во Франции и других странах масло дешевле на 26-30%, чем в Украине.

К сожалению, за последние 12 месяцев или несколько больше подсолнечное масло стало рекордсменом по росту стоимости: с примерно 34 гривен за литр в середине 2020 года до более 63 гривен за литр в настоящее время".

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При этом, отмечают нардепы, сейчас украинские потребители никак не ощущают то, что Украина является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в мире.

"К сожалению, рынок не смог урегулировать цену. Сегодня мы получили много подтверждений того, что и государство не смогло урегулировать стоимость данного важного товара. Поэтому я предлагаю добавить подсолнечное масло в список социально значимых товаров, который зафиксирован правительственным постановлением №341 и подпадает под государственное ценовое регулирование, ведь это один из базовых продуктов питания для украинцев. Эта ситуация требует вмешательства государства", - заявила Анна Личман

Кроме этого стоит отметить, что госрегулирование изменения розничных цен осуществляется в случае их увеличения более чем на 5%, но это возможно только в случае декларирования и наличия товара в списке социально значимых товаров.

Напомним, стоимость хлеба может возрасти на 15-20%. Причиной этому может послужить изменения в ценообразовании энергоресурсов и сырья для производства продукта.